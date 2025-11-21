聽新聞
2026地方選戰 綠盼春節前提名

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨備戰二○二六年地方選戰，傳出台北市、桃園市與離島等區域人選難產，民進黨秘書長徐國勇表示，希望在農曆年前全部提名完成，不排除可能會有一兩個在年後處理，例如金馬等艱困選區。

綠營大點兵，近期北市和桃園有諸多人選被點名，徐國勇表示，台北市部分有人看好民進黨立委王世堅、沈伯洋、壯闊台灣創辦人吳怡農等，都是好人選，知名度都很高；包含徐國勇自己都被點名，不過他是黨秘書長，不會去選舉；此外，民進黨在桃園也有好多個人選，現在就是要選出最適當、最強人選，帶著國家往前走，不會沒有人。

民進黨將在下周中執會提名民進黨立委蘇巧慧參選新北市長，和苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。

徐國勇指出，單單提名一個蘇巧慧就很夠分量了，何況還加上了政治形象非常好的陳品安，這會是很夠力的提名。

至於民進黨在花蓮縣是否要和花蓮縣議長張峻合作？徐國勇說，這是未知數，因為張峻也沒說他要選，不知道立場為何，雙方會不會有合作以後再談。

九合一選舉 民進黨

