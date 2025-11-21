聽新聞
0:00 / 0:00

議員選舉／桃園藍氣勢旺 綠盼母雞 白尋突破

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

2026地方選舉開始熱身，桃園市長張善政近日表態爭取連任，帶動藍營議員選戰氣勢。綠營誰來挑戰張善政尚未底定，基層期待強而有力的「母雞」帶隊。民眾黨地方基礎薄弱，積極尋找突破點，力爭在桃園市取得席次。

張善政就職將滿3年，任內施政獲肯定，加上桃園市立委藍軍全壘打，更挺過大罷免一席未掉，聲勢正旺。藍營有現任議員優先慣例，仍有資深議員選擇交棒。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，龜山區、楊梅區因立委牛煦庭、涂權吉更上層樓，議員席次出現空缺，而且龜山因人口增加議員加1席，將徵求有意參選者；若超過名額將初選。各區提名席次因中央辦法未定，加上藍白合作是共識，現階段尚未確定。

面對藍營執政優勢，綠營期待強力「母雞」帶隊，人選尚未底定，基層坦言緊張。綠營議員席次創歷史新高，綠基層盼能守住，並增加議員席次。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香表示，提名作業正蒐集地方意見，後續將由執委會討論各區名額建議，再提中央中執會定案。

民眾黨在本屆議員選舉失利，但仍積極經營基層。曾任停職中新竹市長高虹安發言人的徐千晴，目前是民眾黨桃園市黨部發言人，未來可能「美女刺客」角逐桃園區；發展部副主任林昭印有意參選中壢區議員，八德區也有黨員林晏良已成立服務處。

民眾黨代理副秘書長黃成峻表示，除復興區，其餘12行政區將開放登記參選，各區最多提名1席，若黨內評估不適合就不提名，同區超過2人以上將初選；藍白合為共識，在現有資源下，爭取對彼此最有利的合作模式。

延伸閱讀

行政院提財劃法修法版本 張善政：有改進空間，盼滾動修正愈變愈好

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

相關新聞

2026地方選戰 綠盼春節前提名

民進黨備戰二○二六年地方選戰，傳出台北市、桃園市與離島等區域人選難產，民進黨秘書長徐國勇表示，希望在農曆年前全部提名完成...

議員選舉／台中藍白參選搶進 綠營保守提名

中市下屆議員應選62席，民進黨決定提名32人，與本屆相同。國民黨的提名辦法預計12月初會出爐，民眾黨則布局在4席以上的選...

議員選舉／桃園藍氣勢旺 綠盼母雞 白尋突破

2026地方選舉開始熱身，桃園市長張善政近日表態爭取連任，帶動藍營議員選戰氣勢。綠營誰來挑戰張善政尚未底定，基層期待強而...

2026藍白合？林碩彥建議聯合政府 楊文科：好人才廣納不分黨派

2026大選即將來到，藍白合備受注目。新竹縣民眾黨議員林碩彥今在議會提出聯合政府概念，遞出藍白合作的橄欖枝，呼籲讓民眾看...

藍白定調2026年選舉攜手合作 黃國昌：政策先行才談縣市首長

藍白兩黨主席昨天正式會面，民眾黨主席黃國昌今天表示，為了國家與人民，在野黨攜手展開合作，未來將由雙方智庫進行對接，針對政...

多名立委角逐明年百里侯 環團籲應率先表態興達煤電永久歸零

目前聯合國氣候變遷大會（COP 30）正於巴西登場，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今召開記者會指出，興達煤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。