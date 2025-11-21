聽新聞
議員選舉／台中藍白參選搶進 綠營保守提名

聯合報／ 記者余采瀅游振昇／台中報導

中市下屆議員應選62席，民進黨決定提名32人，與本屆相同。國民黨的提名辦法預計12月初會出爐，民眾黨則布局在4席以上的選區推出人選。其中，最受關注的北屯將增1席達7席，綠營保守維持提名3人，藍營參與爆炸，白將協調人選。

民進黨台中市黨部前晚開會討論，公布2026年市議員各選區提名席次，14個選區維持與2022年同樣的32人，至於東南區席次可能從5席減少1席，民進黨仍維持提名3人，讓選區議員備感壓力。

在各選區中，以北屯區最受關注，北屯區由於人口增加，可能從6席增加1席，但民進黨仍保守維持提名3人，包括現任市議員謝家宜、曾朝榮固守基本盤，曾朝榮將交棒兒子曾咨耀參選。市黨部主委許木桂表示，謝家宜代表英系、曾咨耀屬正國會，新潮流將補1人，共提名3席，「不讓白營有空隙可鑽」。

北屯區6席議員在黃健豪當選立委後，藍營僅剩3名資深議員沈佑蓮、陳成添、賴順仁，其中陳成添當選台中地區農會理事長後，不再競選連任。目前已有多名新人搶黨內提名，包括盧秀燕團隊吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、仁和里長張永漢、立委江啟臣系統的許育璿都表態爭取出線，初選暗潮洶湧。

藍營人士指出，北屯區選民結構年輕化，也是白營最積極經營的區域。國民黨市黨部主委蘇柏興說，主席鄭麗文剛接任，中央黨部提名辦法尚未下來，預計12月初會出爐；北屯競爭最激烈，勢必要走初選，不排除增加提名席次。

民眾黨則布局在4席以上的選區推出人選，口袋人選包括中市新聞局前局長吳皇昇等人。

市黨部主委陳清龍表示，民眾黨在北屯目前至少有4人表態，太平也有2人爭取出線，目前正協調中，嚴選會贏的人出線。

