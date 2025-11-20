藍白定調2026年選舉攜手合作 黃國昌：政策先行才談縣市首長

藍白兩黨主席昨天正式會面，民眾黨主席黃國昌今天表示，為了國家與人民，在野黨攜手展開合作，未來將由雙方智庫進行對接，針對政策願景先行凝聚共識，接下來才會討論縣市長提名相關事宜，同時也不排斥與國民黨主席鄭麗文繼續進行會談。

黃國昌上午在立法院受訪時說，藍白主席高峰會談全程公開，對於台灣未來的國家發展、民進黨政府的倒行逆施與胡作非為，在野黨共同提出深沉的憂慮，未來也將秉持最大的誠意跟善意，雙方會展開攜手合作的方向。

黃國昌說，如同他昨天在會中向大家報告，未來將由雙方智庫進行對接，針對政策部分先行凝聚共識，包括要推出哪些福國利民的建設、民眾在食衣住行育樂等方面碰到的問題等，等到政策願景的方向都確認以後，才會就縣市首長的提名程序展開討論。

國民黨與民眾黨舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，藍白兩黨主席分別贈送對方彩瓷圓盤、水泥基座燈飾作為伴手禮。民進黨發言人卓冠廷昨天開酸黃國昌是「職業關燈手」，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天也說，兩黨主席互相贈禮盤子跟電燈泡，民間社會各有不同解讀，「盤子代表盼仔，電燈泡則是無關痛癢的第三人。」

黃國昌對此表示，一個堂堂執政黨的發言人，講出這麼沒有格局的話，就能看出面對社會不同聲音，民進黨展現出來的心情態度，「其實卓冠廷講出那些酸言酸語，也是在執行民進黨主席賴清德的意志，賴清德說得很清楚，他要剔除掉這個社會上面的雜質。」

黃國昌說，看在民進黨跟賴清德總統眼中，在野黨都只是雜質，而不是生活在中華民國這塊土地上的人民，台灣有這樣的執政黨，無怪乎國家會陷入四分五裂。然而或許對於民進黨而言，他們就是要讓國家物分五裂，如此才能繼續扮演太上皇的角色、摧毀台灣的民主法治。

此外，黃國昌昨天也在藍白會面場合提及，民進黨立委蘇巧慧過去透過許多管道「鼓勵黃國昌參選新北市長到底」。蘇巧慧對此回應，向來做好準備面對一對一的選戰，「從未透過任何管道希望誰能選到底」，任何希望尋求機會的人，她個人都給予尊重跟祝福。

黃國昌今天聽聞後先是大笑，隨後說參選是個人權利跟自由，只不過蘇巧慧貴人多忘事，自己說過的話現在都忘記，同時也不禁讓人想起前台北縣長蘇貞昌，過去聲稱對台北縣有滿滿的情感，還在神明面前宣誓「絕對不會選第三次」，結果2018年再度回鍋參選新北市長，「人民很重視政治人物的誠信，如果連神明都騙可能不好。」