民進黨高雄市長初選 參選人公布影片打形象戰

中央社／ 高雄20日電

民進黨高雄市長初選白熱化，各參選人紛提政見及形象影片。林岱樺賴瑞隆這2天都釋出形象影片，分別主打「高雄的女兒」、「一心為高雄走傱」，不約而同講述童年故事與經歷。

林岱樺今天在臉書（Facebook）公布「高雄的女兒－林岱樺的故事」形象影片，內容講述父親林三郎貧苦上進的故事，她從政的決心與精神深受父親影響。

賴瑞隆昨天晚間釋出首支形象影片「一心為高雄走傱」，片中他以台語口白配音，呈現從「菜市囡仔」到「為市民四處奔走」的成長經歷，傳達他投入公共事務的決心。

賴瑞隆今天透過新聞稿表示，希望讓市民看見他最真實一面，片中講述自己自幼在市場長大，後來成為鉛球選手、立法委員等面向；無論是過去擔任市府首長，或是現在身為立委每天都為高雄四處奔波。

邱議瑩、許智傑先前也陸續發表競選影片，邱議瑩今天在立法院接受媒體聯訪說，自己在6月時有公布競選影片，今天也看到賴瑞隆影片，每個參選人都有自己競選節奏，她在6月底競辦成立時也有公布一支競選影片，「老話一句，兄弟登山一起努力，希望共創高雄美好的未來」。

許智傑今天則說，先前已陸續公布14支形象短片，內容結合政策及城市願景，議題涵蓋交通、社福、經濟產業等領域，同時也持續端出政見牛肉，爭取更多人民支持。

