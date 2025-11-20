快訊

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

多名立委角逐明年百里侯 環團籲應率先表態興達煤電永久歸零

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今召開記者會指出，興達煤電已荼毒嘉南高屏40年，如有現任立委志在角逐明年縣市首長，應率先表態支持興達煤電永久歸零。記者李柏澔／攝影
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今召開記者會指出，興達煤電已荼毒嘉南高屏40年，如有現任立委志在角逐明年縣市首長，應率先表態支持興達煤電永久歸零。記者李柏澔／攝影

目前聯合國氣候變遷大會（COP 30）正於巴西登場，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今召開記者會指出，興達煤電已荼毒嘉南高屏40年，志在角逐明年百里侯的現任立委，應率先表態支持興達煤電永久歸零，也期待有關單位在1年內讓興達燃煤全面歸零 ，作為台灣能源轉型重要指標。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，嘉南高屏為主的跨黨派立委，如要角逐明年縣市首長，應率先表態支持興達煤電永久歸零，不能讓最毒、最舊、最骯髒的興達亞臨界煤電機組再燒下去，好促成興達煤電永久歸零的更公平能源轉型，同時盼高雄市議會的跨黨派黨團提案，並於本會期團結通過興達煤電永久歸零的議會主決議。

葉光芃指出，回顧今年9月，興達新建燃氣機組試車就發管線洩漏爆炸，坐落南高交界的興達電廠汙染及公安危害事件也層出不窮，如今興達4座煤電皆為40年以上的超高齡機組，比全國最大規模亞臨界的中火還骯髒，「南部煙囪太多，興達煤電又比中火老舊，已經退伍，就不要叫人家再去當兵服役了。」

南部反空汙大聯盟總召洪秀菊指出，高雄市加入了「脫煤者聯盟」承諾燃煤退場，且高雄市議會也提案2032年高雄燃煤歸零 ，但市長陳其邁卻仍讓老舊的興達電廠作為緊急備用，希望高雄市政府拿出魄力。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥表示，燃燒煤炭排放PM2.5、PM10等汙染物，危害腦、肺、心、腎及生殖功能，興達電廠照出台灣民主政治的危機，呼籲停止無照燃煤。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明表示，空汙染對台灣人民的傷害不容抹煞，政府能源政策未走在有效路徑上，期待有關單位在1年內讓興達燃煤全面歸零 ，作為台灣能源轉型重要指標，同時台灣應將節能視為第一能源 ，解決全民健康及能源依賴問題。

興達 能源政策 高雄市
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／COP30談判進入深水區 環團盼要有氣候金融正義

民進黨立委提案譴責中共通緝沈伯洋案 立院外交國防委會通過

高雄興達廠新燃氣機組辦公室傳憾事 1外包勞工陳屍

經長：高市府同意興達新1號機重啟 但舊燃煤機組須停止

相關新聞

多名立委角逐明年百里侯 環團籲應率先表態興達煤電永久歸零

目前聯合國氣候變遷大會（COP 30）正於巴西登場，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今召開記者會指出，興達煤...

2026台北、桃園、金馬選將未定 徐國勇：盼過年前提名 但恐有例外

民進黨備戰2026年地方選戰，傳出台北市、桃園市、離島等區域人選難產，民進黨秘書長徐國勇今天表示，希望在農曆年前全部提名...

【總編開箱】沈伯洋搞大惡罷、欺陸配 是綠營挑戰蔣萬安的戰神？

行政院前政務委員張景森說，賴清德總統聯絡簿有很多比台北市長蔣萬安又好又強的名單，此話一出，聯電創辦人曹興誠立刻力薦立委沈伯洋出馬對決蔣萬安。沈伯洋是台北市民心中的好牌嗎？

民進黨提名陳品安選苗栗 彰化將辦「類初選」

備戰二○二六年縣市長選舉，民進黨選舉對策委員會昨天拍板，推派苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，挑戰現任縣長鍾東錦；陳品安將與...

民進黨提名陳品安選苗栗 鍾東錦：選舉藍綠歸隊 大家努力

下屆苗栗縣長選舉，賴清德總統屬意縣議員陳品安代表民進黨角逐，挑戰尋求連任的縣長鍾東錦。陳品安昨表示，有賴總統加持，自己不...

彰化縣長選戰升溫… 藍洪榮章成立競辦、柯呈枋暗批 綠4人下午協調

彰化縣下屆縣長選舉提名，國民黨3名熱門人選中，前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章今天率先在老家溪湖成立競選服務處，前副縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。