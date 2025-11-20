多名立委角逐明年百里侯 環團籲應率先表態興達煤電永久歸零

目前聯合國氣候變遷大會（COP 30）正於巴西登場，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體今召開記者會指出，興達煤電已荼毒嘉南高屏40年，志在角逐明年百里侯的現任立委，應率先表態支持興達煤電永久歸零，也期待有關單位在1年內讓興達燃煤全面歸零 ，作為台灣能源轉型重要指標。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，嘉南高屏為主的跨黨派立委，如要角逐明年縣市首長，應率先表態支持興達煤電永久歸零，不能讓最毒、最舊、最骯髒的興達亞臨界煤電機組再燒下去，好促成興達煤電永久歸零的更公平能源轉型，同時盼高雄市議會的跨黨派黨團提案，並於本會期團結通過興達煤電永久歸零的議會主決議。

葉光芃指出，回顧今年9月，興達新建燃氣機組試車就發管線洩漏爆炸，坐落南高交界的興達電廠汙染及公安危害事件也層出不窮，如今興達4座煤電皆為40年以上的超高齡機組，比全國最大規模亞臨界的中火還骯髒，「南部煙囪太多，興達煤電又比中火老舊，已經退伍，就不要叫人家再去當兵服役了。」

南部反空汙大聯盟總召洪秀菊指出，高雄市加入了「脫煤者聯盟」承諾燃煤退場，且高雄市議會也提案2032年高雄燃煤歸零 ，但市長陳其邁卻仍讓老舊的興達電廠作為緊急備用，希望高雄市政府拿出魄力。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥表示，燃燒煤炭排放PM2.5、PM10等汙染物，危害腦、肺、心、腎及生殖功能，興達電廠照出台灣民主政治的危機，呼籲停止無照燃煤。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明表示，空汙染對台灣人民的傷害不容抹煞，政府能源政策未走在有效路徑上，期待有關單位在1年內讓興達燃煤全面歸零 ，作為台灣能源轉型重要指標，同時台灣應將節能視為第一能源 ，解決全民健康及能源依賴問題。