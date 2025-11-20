快訊

賓賓哥校園演講未經同意開直播！盧秀燕怒轟這2人「白目」：台中永不錄用

10億女星震撼再婚！新郎曝光眾人傻眼「根本八點檔本土劇」

阿堂鹹粥變無名鹹粥？「阿堂」兩字消失了…傳父子欠債百萬

2026台北、桃園、金馬選將未定 徐國勇：盼過年前提名 但恐有例外

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

民進黨備戰2026年地方選戰，傳出台北市、桃園市、離島等區域人選難產，民進黨秘書長徐國勇今天表示，希望在農曆年前全部提名完成，不過也不排除可能會有一兩個區域在農曆年後處理，例如金門、馬祖對民進黨就比較困難，但基本上是希望能在農曆年前，完成所有縣市長提名。

近期台北市、桃園市有諸多人選被點名，徐國勇說，包括民進黨立委王世堅、沈伯洋、壯闊台灣創辦人吳怡農等，都是好人選，知名度都很高，也有人點名到他，不過他是黨秘書長，不會去選舉；民進黨在桃園也好多個人選，現在就是要選出最適當、最強人選，帶著國家往前走，不會沒有人。

民進黨將在下周中執會正式提名民進黨立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。徐國勇指出，單單提名一個蘇巧慧就很夠份量了，何況還加上了政治形象非常好的陳品安，這會是很夠力的提名。

至於民進黨在花蓮縣是否要和花蓮縣議長張峻合作？徐國勇說，這是未知數，因為張峻也沒說他要選，不知道立場為何，雙方會不會有合作以後再來談。

民進黨 徐國勇
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

徐國勇：「鄭黃會」沒談台灣、區域安全 讓國人非常失望

黃國昌曝內參民調新北市長選舉能贏 蘇巧慧、劉和然這樣說

吳怡農負傷跳操爭取台北市長提名 徐國勇曝：有好幾位人選正徵詢中

陸不滿蕭美琴歐洲議會演說 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

相關新聞

民進黨提名陳品安選苗栗 彰化將辦「類初選」

備戰二○二六年縣市長選舉，民進黨選舉對策委員會昨天拍板，推派苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，挑戰現任縣長鍾東錦；陳品安將與...

2026台北、桃園、金馬選將未定 徐國勇：盼過年前提名 但恐有例外

民進黨備戰2026年地方選戰，傳出台北市、桃園市、離島等區域人選難產，民進黨秘書長徐國勇今天表示，希望在農曆年前全部提名...

【總編開箱】沈伯洋搞大惡罷、欺陸配 是綠營挑戰蔣萬安的戰神？

行政院前政務委員張景森說，賴清德總統聯絡簿有很多比台北市長蔣萬安又好又強的名單，此話一出，聯電創辦人曹興誠立刻力薦立委沈伯洋出馬對決蔣萬安。沈伯洋是台北市民心中的好牌嗎？

民進黨提名陳品安選苗栗 鍾東錦：選舉藍綠歸隊 大家努力

下屆苗栗縣長選舉，賴清德總統屬意縣議員陳品安代表民進黨角逐，挑戰尋求連任的縣長鍾東錦。陳品安昨表示，有賴總統加持，自己不...

彰化縣長選戰升溫… 藍洪榮章成立競辦、柯呈枋暗批 綠4人下午協調

彰化縣下屆縣長選舉提名，國民黨3名熱門人選中，前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章今天率先在老家溪湖成立競選服務處，前副縣...

民進黨彰化縣長提名協調破局 4參選人進入對比式民調、12月底定案

民進黨下屆彰化縣長提名，共有正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富辦理登記，民進黨中央選對會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。