2026台北、桃園、金馬選將未定 徐國勇：盼過年前提名 但恐有例外

民進黨備戰2026年地方選戰，傳出台北市、桃園市、離島等區域人選難產，民進黨秘書長徐國勇今天表示，希望在農曆年前全部提名完成，不過也不排除可能會有一兩個區域在農曆年後處理，例如金門、馬祖對民進黨就比較困難，但基本上是希望能在農曆年前，完成所有縣市長提名。

近期台北市、桃園市有諸多人選被點名，徐國勇說，包括民進黨立委王世堅、沈伯洋、壯闊台灣創辦人吳怡農等，都是好人選，知名度都很高，也有人點名到他，不過他是黨秘書長，不會去選舉；民進黨在桃園也好多個人選，現在就是要選出最適當、最強人選，帶著國家往前走，不會沒有人。

民進黨將在下周中執會正式提名民進黨立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。徐國勇指出，單單提名一個蘇巧慧就很夠份量了，何況還加上了政治形象非常好的陳品安，這會是很夠力的提名。

至於民進黨在花蓮縣是否要和花蓮縣議長張峻合作？徐國勇說，這是未知數，因為張峻也沒說他要選，不知道立場為何，雙方會不會有合作以後再來談。