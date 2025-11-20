聽新聞
民進黨提名陳品安選苗栗 彰化將辦「類初選」

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政／台北報導
苗栗縣長鍾東錦與縣議員陳品安（圖）可望在下屆苗栗縣長選舉對決。本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦與縣議員陳品安（圖）可望在下屆苗栗縣長選舉對決。本報資料照片

備戰二○二六年縣市長選舉，民進黨選舉對策委員會昨天拍板，推派苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，挑戰現任縣長鍾東錦；陳品安將與新北市長參選人蘇巧慧，一同在下周三民進黨中執會正式通過後，完備提名程序。

至於艱困選區的桃園市長該由誰選，昨天選對會中並無太多著墨，黨內人士直言「有點傷腦筋」，昨天包括立委王世堅蔡其昌及總統府副秘書長何志偉都被點名，但王、蔡皆表達沒這回事、也無意願。

民進黨人士表示，苗栗是艱困選區，比起提名地方實力派人物，黨中央更看重人選的人格特質，陳品安之所以出線，原因和民進黨在宜蘭提名律師林國漳相當類似，兩人都長年無黨籍、社會形象佳，也都深獲黨主席賴清德青睞。選對會認為以陳品安律師背景，搭配清新形象，是最適合的不二人選，有望翻轉苗栗。

黨內人士表示，剩下還沒確定推薦人選的選區，分為兩大樣態：一種是有鎖定特定人選了，但地方仍在溝通協調中，例如雲林縣、基隆市等；另一樣態則是「八字沒一撇」，徵召狀態仍十分混沌，台北市、桃園市就是該類型選區。

王世堅、蔡其昌近日雙雙被點名是跨區參選桃園市長奇兵，兩人昨在立法院委員會簽到正好碰頭，王世堅笑說「他（蔡其昌）比較強，派他會贏」；蔡其昌則連忙撇清，「沒有這回事，大家不要一直派工作給我」。

昨天下午，王世堅在民進黨中常會前也表示，他完全沒有參選桃園市長的規畫，倒是何志偉準備已久，且年輕、肯學習，態度也非常謙虛，是個善良的孩子，「桃園就讓何志偉上場吧」。何志偉回應，「謝謝世堅從從容容的鼓勵」。

彰化縣長部分，民進黨內目前四搶一，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富都表態爭取。選對會昨天已邀四位參選人至中央黨部討論，已有共識採取「類初選」方式分高下。

黨內人士表示，所謂「類初選」，其實還是進行民調、讓數字說話，不過有別於公開初選，類初選民調結果僅是內參性質，不會對外公開，流程也較簡單，但一定確保在公平、公正原則下進行。

民進黨 苗栗縣 彰化 蔡其昌 何志偉 王世堅 鍾東錦 蘇巧慧 林世賢 黃秀芳
×

