彰化縣長選戰升溫… 藍洪榮章成立競辦、柯呈枋暗批 綠4人下午協調

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
爭取國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名的前副縣長、現任縣府參議柯呈枋（右），今天仍按既定步伐，勤走基層。圖／柯呈枋提供
爭取國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名的前副縣長、現任縣府參議柯呈枋（右），今天仍按既定步伐，勤走基層。圖／柯呈枋提供

彰化縣下屆縣長選舉提名，國民黨3名熱門人選中，前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章今天率先在老家溪湖成立競選服務處，前副縣長、現任縣府參議柯呈枋則說他會嚴守行政中立，不會大張旗鼓增加曝光，至於立委謝衣鳯仍未表態是否參選；民進黨四名登記人選，今天下午由選對會約談協調。

起步較早的洪榮章，從十月起，陸續出現在全縣26鄉鎮市重要道路及路口設置近百面形象看板，他強調都是支持者所贊助提供，今天進一步成立競選服務處，他將積極突破同溫層，近期參選服務團隊陣容也在持續壯大，會全力爭取國民黨提名參選縣長，更將一步一腳印，努力獲得更多中間選民認同。

現任彰化縣工策會總幹事的洪榮章，同時兼任縣政顧問團總團長，他說，考量到公務行程繁忙，因此自掏腰包，自費聘用多位特助作為分身，替他拜會基層村里社區、宮廟，現身大小活動行程，藉此提升曝光度。

另一表態爭取下屆縣長提名的前副縣長、縣府參議柯呈枋，對於洪榮章成立競選服務表示尊重。但他同時指出，身為公務員，最重要的不是聲量或資源，而是「把事情確實做好」。

他說，尤其在選舉敏感期，他不會以鋪天蓋地的看板或過早的大張旗鼓增加曝光，因為他始終相信：「力量不是靠呈現，而是靠累積。」他特別重視公務員應有的分寸與界線。「該避嫌就避嫌，該行政中立就行政中立，這是最基本的專業」。

立委謝衣鳯原本被認為參選可能性不高，但地方從她再續任縣黨部主委、在北彰化走得更勤等跡象研判，謝衣鳯參選可能性大增，但仍低調不願正式表態。

至於民進黨登記爭取縣長提名的正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，今天下午由民進黨中央選對會分別約談及協調，如果協調不成，即會舉辦民調，民調結果將由選對會再參酌其他評選內容，再由黨主席賴清德決定徵召人選。

由於他們均堅持爭取提名，分別大肆張掛看板、勤走基層、成立服務處、在網路增加曝光度，預期協調成功機會不大，可能會進入民調階段。

爭取國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名的前副縣長、現任縣府參議柯呈枋（前排中），今天仍按既定步伐，勤走基層。圖／柯呈枋提供
爭取國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名的前副縣長、現任縣府參議柯呈枋（前排中），今天仍按既定步伐，勤走基層。圖／柯呈枋提供
爭取國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名的前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章，今天率先在老家溪湖成立競選服務處。圖／洪榮章服務處提供
爭取國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名的前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章，今天率先在老家溪湖成立競選服務處。圖／洪榮章服務處提供
爭取國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名的前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章，今天率先在老家溪湖成立競選服務處。圖／洪榮章服務處提供
爭取國民黨彰化縣下屆縣長選舉提名的前副縣長、現任縣工策會總幹事洪榮章，今天率先在老家溪湖成立競選服務處。圖／洪榮章服務處提供

