民進黨彰化縣長提名協調破局 4參選人進入對比式民調、12月底定案

民進黨下屆彰化縣長提名，共有正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富辦理登記，民進黨中央選對會今天下午在中央黨部邀四人協調，將採對比式民調競爭，訂12月15日到18日間擇一日舉行，預定12月底前，決定提名人選。

彰化縣下屆縣長選舉，計有黃秀芳、陳素月、林世賢及邱建富遞交參選意願書。由於彰化縣為非執政縣市，民進黨中央決定採徵召提名方式辦理，先由選對會逐一徵詢先行協調後，如協調不成，將辦理民調，由選對會依民調結果及各方面評估後，再由黨主席賴清德徵召提名。

選對會今天下午在民進黨中央黨部，邀黃秀芳、陳素月、林世賢及邱建富到場協調，由秘書長徐國勇及選對會成員當面協調，由於四人參選意願堅定，無人願意選出，選對會因此決定進入民調階段。

據了解，選對會決定採對比民調方式，由民進黨四人，鎖定國民黨可能人選立委謝衣鳯、洪榮章，但確切的對比人選將由中央決定，選對會並預定12月15日到18日間擇一日上午舉行民調，由中央選擇一家民調公司執行，再依民調結果，由主席賴清德決定，預定12月底前公布徵召人選。

國民黨則有3名熱門人選中，包括已表態的前副縣長現任縣工策會總幹事洪榮章、前副縣長現任縣府參議柯呈枋，至於立委謝衣鳯原本被認為參選可能性不高，但地方從她再續任縣黨部主委、在北彰化走得更勤等跡象研判，謝衣鳯參選可能性大增，但仍低調不願正式表態。由於謝衣鳯實力堅強，被綠營列為對比式民調的頭號人選。