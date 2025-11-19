北市中正、萬華區議員選將添一人 空軍前中將副司令表態了

2026縣市議員選舉仍有近一年，不過參選人紛紛表態，空軍前中將副司令張延廷在臉書貼出自身學經歷，並徵求中正萬華看板，強調當選後一定為大家熱心服務。讓藍營在中正萬華選情增添人選及變數。

張延廷在臉書上貼出自己的學經歷，並向網友喊話「請問台北市中正、萬華區的好朋友有沒有提供大小看板，讓我來掛的呢！非常謝謝，當選後一定為大家熱心服務。」

在學經歷部分，更是寫到「貧因童工出身，最了解基層疾苦。空軍戰鬥機飛行員中將副司令，榮獲國家4Q座動獎章戰功彪炳。政治學博士、清華大學等8所大學正教授。大學校長：空軍軍官官校、空軍航空技術學院。榮獲民國84年中華民國青年獎章美國華府智庫博士研究員（Stimson Center）。台北市政府顧問作家、政論評論家。」

網友留言力挺，「中正萬華都找不到可以投的人。希望明年有所改變。」、「陪你去萬華大佬拜票」。

當前，台北市中正萬華市議員共有8席，其中國民黨共4席，分別為國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平。不過，應曉薇身陷京華城官司，是否競選也增添變數。