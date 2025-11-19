談2026新北市長…黃國昌稱大局為重：若男主角不是我 會用最大力量輔選

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨將啟動整合，民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨非常想要有地方執政的機會，自己也希望成為新北市長最好的選擇，不過他是一個大局為重的人，如果有更好的人選，當然也會願意支持，「如果男主角不是我，我會跳到第一線用最大的力量輔選。」

國民黨與民眾黨下午舉行「以行動顧台灣」主席高峰會談，外界專注藍白兩黨在2026年地方選舉設定目標為何。黃國昌受訪時表示，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，「我們今天坐在這邊，討論台灣共同的未來，不是民眾黨在地方選舉要拿幾席」，更重要的事情是找到最強團隊，共同為台灣帶來最佳的地方治理。

黃國昌也說，未來在邁向這個目標的道路之上，也許可以發展出符合台灣需求的「台灣模式」，不同於民進黨政府在面對美國高關稅宣稱的「台灣模式」，這是一個可長可久、為台灣地方治理樹立典範的「台灣模式」。

媒體詢問，藍白是否考慮透過整合式民調，2026年推出最強新北市長人選，黃國昌聽聞後則表示，民眾黨是否想要有地方執政的機會，「老實說當然想、非常想」，因為過去很多監督都是狗吠火車，唯有拿到行政權才能夠真正做事，民眾黨是一個正在成長茁壯的政黨，「我們希望有更多好的人才，進入地方政府親手實踐地方治理。」

有關參選新北市長議題，黃國昌則表示，他希望成為最好的選擇、帶給大家更好的新北市，但是也是一個大局為重的人，如果有更高的價值目標、更好的人選出現，自己當然也會願意支持，相信在過程當中一定會有所討論，而民進黨陣營也一定會見縫插針。

黃國昌說，如同民進黨立委蘇巧慧，過去透過許多管道「鼓勵黃國昌參選到底、全力支持」，他當然明白對方的心態為何，但是選舉看的是大我而非小我，未來如何找到最強團隊、接下新北市長侯友宜的良好基礎，這才是在野陣營真正關心的事情。

黃國昌也說，如果有機會代表在野聯盟參選新北市長，自己一定會全力以赴使命必達，「如果男主角不是我，千萬不用擔心我會扯後腿，也不用擔心我會袖手旁觀，我會跳到第一線，用最大的力量輔選」，因為這是大家對新北市民的許諾，也希望能夠帶來最好的地方治理。