快訊

書記官丈夫涉性騷按摩女業者蒐證曝光 嘉市議員黃露慧代夫致歉

不僅暫停水產！ 恢復日本牛肉出口大陸「磋商也已中止」

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？龔明鑫回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統加持陳品安有信心一戰苗栗縣長 鍾東錦回應「大家努力」

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳品安是政壇新星，將代表民進黨選下屆縣長。本報資料照片
苗栗縣議員陳品安是政壇新星，將代表民進黨選下屆縣長。本報資料照片

下屆苗栗縣長選舉，藍綠人選幾成定局，賴清德總統屬意縣議員陳品安，陳認為賴總統加持，自己不見得會輸，也有信心一戰；競選連任鍾東錦則強調不論誰出來，藍綠都會歸隊，大家都努力。

律師出身陳品安是高雄人，台北讀書，2013年接觸苗栗縣苑裡鎮反瘋車運動，當年有很多人挨告，她提供法律相關協助因此結緣，後來沒有離開過，也生了2個小孩，苗栗早已是第二故鄉，去年加入民進黨，明年將代表參選下屆縣長，民進黨議員翁杰等綠營人士認為陳品安形象清新、問政犀利，是政壇新星，足以威脅鍾東錦連任。

賴總統今年9月間到苗栗與黨公職人員座談，不久，就透過立委沈發惠傳話，屬意她競選縣長，陳品安說，賴總統的支持與鼓勵，她有信心一戰，且距離選戰還有約1年，早早成局受到關注，有助於彌補她知名度不夠寬廣的部分。

陳品安表示，鍾東錦這任做得不錯，但還是不夠好、不夠快，尤其與中央關係的連結，及財政問題，都有待化解，她投入選舉，將會盡快組成團隊就位， 盤點政見希望苗栗更好，她不希望是負面攻防的選戰，而是政見、理念爭取選民認同與支持，不見得她就會輸給鍾東錦。

至於下屆縣長選舉藍營的部分，鍾東錦今年9月被回復國民黨，將是不二人選，鍾東錦表示，選舉一定會有人選，不論誰出來，而因為對手是誰不同，藍綠都歸隊，他會全力以赴，希望是一場君子之爭，就苗栗建設、期待與願景等政見較量爭取勝選。

鍾東錦 政見 苗栗縣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

確定了！民進黨選對會推陳品安戰苗栗 挑戰鍾東錦

苗栗縣廚餘養豬未來是否解禁？鍾東錦：可商量但有條件

廚餘養豬開禁？ 鍾東錦拋條件說

台72接台61最後一哩路暫停 鍾東錦：全力以赴排除障礙

相關新聞

王世堅：何志偉是個善良的孩子 桃園就讓他上吧

民進黨桃園市長布局受關注，連台北市綠委王世堅都被點名，有跨區參選、扮演黑馬的實力。王世堅今天表示，總統府副秘書長何志偉規...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

賴總統加持陳品安有信心一戰苗栗縣長 鍾東錦回應「大家努力」

下屆苗栗縣長選舉，藍綠人選幾成定局，賴清德總統屬意縣議員陳品安，陳認為賴總統加持，自己不見得會輸，也有信心一戰；競選連任...

王世堅點名「善良的孩子」可選桃市長 何志偉：謝謝從從容容的鼓勵

民進黨桃園市長布局受關注，台北市立委王世堅被點名是「黑馬」，王世堅今天則點名昔日立委黨內初選競爭對手、總統府副秘書長何志...

確定了！民進黨選對會推陳品安戰苗栗 挑戰鍾東錦

民進黨備戰2026年地方選戰，民進黨選舉對策委員會今天拍板，苗栗縣推派縣議員陳品安上陣，將和日前通過的新北市蘇巧慧，一同...

影／鄭麗文拜會北市議會黨團 期許明年選舉選票更上一層樓

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨台北市議會黨團大會，稱讚北市議會黨團在過去三年展現非常強的戰力，並表示，明年就是大選年，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。