賴總統加持陳品安有信心一戰苗栗縣長 鍾東錦回應「大家努力」

下屆苗栗縣長選舉，藍綠人選幾成定局，賴清德總統屬意縣議員陳品安，陳認為賴總統加持，自己不見得會輸，也有信心一戰；競選連任鍾東錦則強調不論誰出來，藍綠都會歸隊，大家都努力。

律師出身陳品安是高雄人，台北讀書，2013年接觸苗栗縣苑裡鎮反瘋車運動，當年有很多人挨告，她提供法律相關協助因此結緣，後來沒有離開過，也生了2個小孩，苗栗早已是第二故鄉，去年加入民進黨，明年將代表參選下屆縣長，民進黨議員翁杰等綠營人士認為陳品安形象清新、問政犀利，是政壇新星，足以威脅鍾東錦連任。

賴總統今年9月間到苗栗與黨公職人員座談，不久，就透過立委沈發惠傳話，屬意她競選縣長，陳品安說，賴總統的支持與鼓勵，她有信心一戰，且距離選戰還有約1年，早早成局受到關注，有助於彌補她知名度不夠寬廣的部分。

陳品安表示，鍾東錦這任做得不錯，但還是不夠好、不夠快，尤其與中央關係的連結，及財政問題，都有待化解，她投入選舉，將會盡快組成團隊就位， 盤點政見希望苗栗更好，她不希望是負面攻防的選戰，而是政見、理念爭取選民認同與支持，不見得她就會輸給鍾東錦。

至於下屆縣長選舉藍營的部分，鍾東錦今年9月被回復國民黨，將是不二人選，鍾東錦表示，選舉一定會有人選，不論誰出來，而因為對手是誰不同，藍綠都歸隊，他會全力以赴，希望是一場君子之爭，就苗栗建設、期待與願景等政見較量爭取勝選。