王世堅：何志偉是個善良的孩子 桃園就讓他上吧

民進黨桃園市長布局受關注，連台北市綠委王世堅都被點名，有跨區參選、扮演黑馬的實力。王世堅今天表示，總統府副秘書長何志偉規畫選桃園已經滿久了，他年輕、肯學習，態度也非謙虛，是個善良的孩子，桃園就讓何志偉上場吧。

王世堅指出，何志偉會是參選桃園市長很好的人選，他不只透過行動去深入桃園基層而已，在參選的政見上也做了相當多準備，未來如果獲得提名，他雖然在台北比較遠，但如果有需要，只要一通知，絕對隨傳隨到。

至於何志偉是否比民進黨立委王義川更適合參選桃園市長？王世堅說，他沒有做比較，王義川有他的特色；不過，他了解的何志偉，年輕、肯學習，態度也非常謙虛，也算是奇兵，會讓對手萬萬想不到。