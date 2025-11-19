快訊

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

聽新聞
0:00 / 0:00

拜會國民黨議會黨團 鄭麗文：明年讓蔣萬安連任、選票更上層樓

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影

國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團，替議員們打氣。鄭麗文表示，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績，希望能夠有所成長，讓蔣萬安市長領導的市府團隊不只順利連任，希望能夠在選票上面更上一層樓。

鄭麗文在下午正式藍白會前，拜會國民黨議會黨團，希望議員能順利高票當選連任，也感謝議長戴錫欽的辛苦，在國民黨最辛苦、最風雨飄搖的時候，接下黨部主委的重責大任。

鄭麗文指出，台北市黨部在過去這段時間，被民進黨透過司法的打壓、政治迫害，使得台北市黨部前主委黃呂錦茹蒙受不白之冤和司法的各種箝制，還有黨部黨工，現在是最艱困的時刻，感謝議長戴錫欽扛起了最艱難的重責大任，還願意接任主委。

鄭麗文指出，希望北市議員成為明年國民黨作戰的最堅實的團隊，因為在基層，最了解民瘼和能接住所有的溫度，必須延續過去輝煌的戰績。

鄭麗文除了喊出讓蔣萬安順利連任，也希望能夠在選票上面更上一層樓，也希望戴錫欽也能夠順利地連任，而且是「必須的」。她說，全台的選區，台北市算是她比較放心的，但絕對不會因此而大意，她會給最大的支援，一定全力做大家最堅強的後盾。

國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團。記者余承翰／攝影

鄭麗文 北市 國民黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鄭麗文、黃國昌明會面…藍備「藍白雙鵲」 李哲華：選舉合作僅議題一環

影／鄭麗文、黃國昌明天會面 李乾龍：好的開始

賴清德喊話中國勿成「麻煩製造者」鄭麗文批賴「火上加油」

民團轟蔣萬安預算短編450億 她呼籲蔣萬安先做這4件事

相關新聞

拜會國民黨議會黨團 鄭麗文：明年讓蔣萬安連任、選票更上層樓

國民黨主席鄭麗文當選後今首次拜會國民黨台北市議會黨團，替議員們打氣。鄭麗文表示，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績...

王世堅：何志偉是個善良的孩子 桃園就讓他上吧

民進黨桃園市長布局受關注，連台北市綠委王世堅都被點名，有跨區參選、扮演黑馬的實力。王世堅今天表示，總統府副秘書長何志偉規...

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

2026年九合一選舉戰火逐漸升溫，距離11月28日投票還有一年多，藍綠白各政黨紛紛加緊腳步，展開佈局與提名評估。這場被視為總統大選後首波大型地方選舉的戰役，不僅是對中央執政表現的期中考，也將牽動未來政治板塊的重新洗牌。從地方派系整合、現任首長連任考量，到潛在人選的浮出檯面，各方動態已成為政壇焦點。

影／鄭麗文拜會北市議會黨團 期許明年選舉選票更上一層樓

國民黨主席鄭麗文今天出席國民黨台北市議會黨團大會，稱讚北市議會黨團在過去三年展現非常強的戰力，並表示，明年就是大選年，這...

選戰加溫…議員質詢追問宜蘭代理縣長選不選？ 林茂盛：把事情做好

隨著選舉逐漸加溫，宜蘭藍白選將陸續浮出檯面，縣議會今天進行縣政總質詢時，無黨籍林錫明議員稱讚代理縣長林茂盛表現及風評都不...

綠選對會擬今拍板劉建國選雲林、陳品安戰苗栗 協調彰化4搶1

民進黨備戰2026年地方選戰，上回民進黨選舉對策委員會對於雲林縣、苗栗縣由誰出戰已有一定程度共識，預料今天下午選對會再開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。