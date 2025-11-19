選戰加溫…議員質詢追問宜蘭代理縣長選不選？ 林茂盛：把事情做好
隨著選舉逐漸加溫，宜蘭藍白選將陸續浮出檯面，縣議會今天進行縣政總質詢時，無黨籍林錫明議員稱讚代理縣長林茂盛表現及風評都不錯，鼓勵他出來拚戰縣長，林茂盛微笑以對，表示「在這個位置上，就是把事情做好」。
對於2026年宜蘭縣長選舉，民進黨上個月提名林國漳律師參戰，國民黨議長張勝德掛看板昨正式表態參選，民眾黨前立委陳琬惠也在臉書貼出2026改變宜蘭，立委吳宗憲繼續耕耘基層，態勢漸明朗，掀起選戰話題。
縣議員林錫明今天質詢表示，民眾一票票選出來的立委，主要是為百姓做事，但選出來的民代卻經常在幫自己政黨講話，像是蘇澳溪分洪道工程拖15年還沒動工，一定被罵；他是無黨籍，好處是無關藍綠政黨，對的政策就支持，他也肯定無黨籍的代理縣長林茂盛「表現不錯」。
林錫明說，他在走訪基層時，有人說代理縣長的風評不錯，還問他「林茂盛會不會出來選縣長？」請你說說看看「會不會出來選？」我們都是無黨的，鼓勵林茂盛出來拚一下。
林茂盛先是微笑以對未做回應，林錫明又再追問，「剩下1年，你有沒有要選？」還是議長張勝德在上面主持議事，「你不好意思講？」林茂盛表示，現階段就是把事情做好，比較重要。
