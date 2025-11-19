綠選對會擬今拍板劉建國選雲林、陳品安戰苗栗 協調彰化4搶1

民進黨備戰2026年地方選戰，上回民進黨選舉對策委員會對於雲林縣、苗栗縣由誰出戰已有一定程度共識，預料今天下午選對會再開會，可望通過共識決，推薦立委劉建國參選雲林縣長，縣議員陳品安出戰苗栗縣長。

彰化縣長部分，民進黨內目前4搶1，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富都表態爭取。據了解，選對會今天也將邀4位參選人至黨中央討論，除聽取其意見，也將共同協調「類初選」進行方式。

黨內人士表示，所謂「類初選」，其實還是進行民調、讓數字說話，不過有別於公開初選，類初選民調結果僅是內參性質，不會對外公開，流程也較簡單，但一定確保在公平、公正原則下進行。