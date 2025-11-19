快訊

美國會報告點共軍攻台3潛在時間 薛瑞福：中國意圖非常明顯

今晨12.4度！吳德榮：明晨苗栗以北低溫仍探12度

綠選對會擬今拍板劉建國選雲林、陳品安戰苗栗 協調彰化4搶1

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委劉建國。圖／聯合報系資料照片
民進黨備戰2026年地方選戰，上回民進黨選舉對策委員會對於雲林縣、苗栗縣由誰出戰已有一定程度共識，預料今天下午選對會再開會，可望通過共識決，推薦立委劉建國參選雲林縣長，縣議員陳品安出戰苗栗縣長。

彰化縣長部分，民進黨內目前4搶1，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富都表態爭取。據了解，選對會今天也將邀4位參選人至黨中央討論，除聽取其意見，也將共同協調「類初選」進行方式。

黨內人士表示，所謂「類初選」，其實還是進行民調、讓數字說話，不過有別於公開初選，類初選民調結果僅是內參性質，不會對外公開，流程也較簡單，但一定確保在公平、公正原則下進行。

民進黨人士指出，其他如基隆市長人選，選對會也已徵詢到一定階段，就看今天會議有無達成共識，目前以基隆市議長童子瑋參選呼聲高。

民進黨苗栗縣議員陳品安。圖／聯合報系資料照片
