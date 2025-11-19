觀察站／綠打總統級選舉 藍白須有戰隊觀

宜蘭縣是民進黨首波提名縣長參選人的激戰區，賴清德總統欽點勸進律師林國漳上陣，矢言要拿回執政權，把宜蘭縣長選舉提升為總統級選戰。面對民進黨有備而來，宜蘭藍、白若無法聯合作戰共推最強棒，恐陷入「三腳督」的局面，讓綠營坐收漁翁之利。

宜蘭從前縣長陳定南開創黨外執政，多年來綠營掌政居多，政治版圖綠大於藍，儘管其間國民黨呂國華曾擔任一屆縣長、林姿妙連任，但時間不夠長，仍無法翻轉基本盤。林姿妙之所以能連任，靠的是勤跑基層，選票結構藍綠通吃，即便爭取連任時在司法偵辦龐大壓力下、三腳督困局中，仍能拿下逾50%得票率。

目前藍、白有意參選的國民黨議長張勝德、立委吳宗憲及民眾黨前立委陳琬惠，都沒有林姿妙長達40年的從政經驗與選戰實力，基層布局不夠綿密，若是藍、白不能合，國民黨與民眾黨參選人各唱各的調，宜蘭縣長寶座勢必讓民進黨輕鬆入袋。

張勝德來自政治世家，父親張建榮是前任老議長，地方人脈豐沛，擅長傳統陸戰，空戰實力不足；吳宗憲認養宜蘭為服務選區，以超高的效率服務基層，精準打擊議題，也是難得的戰將，缺點在於不是宜蘭人；陳琬惠是藍、白3人之中，唯一選過宜蘭縣長及立委的人選，也是國民黨在宜蘭爭取藍白合的要角。

3人各有優勢與劣勢，現階段各自跑選戰，擴大服務層面，彼此保持良好互動與堆疊善意，至於宜蘭藍、白能不能合？並非地方能做決定，要看兩黨在全國的布局，就像陳琬惠所言，大家必須建立「戰隊」觀念，平常各自努力，屆時推出最能打贏選戰的人選，藍、白合才有能力對抗這場總統級的選戰。