宜蘭綠營欽點戰將就位 藍白人選搶進

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
有意參選宜蘭縣長的議長張勝德（右起）、前立委陳琬惠、立委吳宗憲，及宜蘭信賴之友會理事長林國漳（左一）日前同框亮相。本報資料照片
有意參選宜蘭縣長的議長張勝德（右起）、前立委陳琬惠、立委吳宗憲，及宜蘭信賴之友會理事長林國漳（左一）日前同框亮相。本報資料照片

民進黨提名宜蘭信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長，國民黨態勢也逐漸明朗。議長張勝德掛起競選看板，昨發表聲明表態參選，早已表態爭取提名的藍營立委吳宗憲重申「球來就打」，參選態度不變。民眾黨前立委陳琬惠則喊出，藍白要推出一位會贏的人參戰，選戰氣氛愈來愈濃。

藍白人選浮出檯面，林國漳昨表示，不管國民黨推出哪一位參選，他都祝福與尊重，也期待一場乾淨選舉。

賴清德總統很重視宜蘭這一戰，民進黨中央在首波就提名律師林國漳參選，早早定於一尊，以利選戰布局，讓選民多認識這位政治素人；相較於國民黨的人選態勢未明，基層呼聲甚高卻沉默多時的張勝德，近日終於在街頭掛起20幾面競選看板，表態爭取國民黨提名。

張勝德昨更在臉書貼文發表參選宣言，強調自己「準備好了」，為了讓宜蘭更好，他願意承擔。張還說，這些年傾聽民意，發現宜蘭人要的很務實「不要淹水、不要老後無依、不要孩子愈走愈遠，這些都是他決定站出來的理由。2026不只是選一個縣長，而是選擇宜蘭未來10年要走的路。

國民黨另一潛在人選是吳宗憲，他說，宜蘭是他服務選區，持續勤跑基層，「球來就打」，爭取參選的態度不變，有信心可以凝聚藍白力量，守住宜蘭。

藍營兩強相爭態勢明朗，至於希望透過黨內協調、初選或民調產生候選人？張勝德說，爭取在「民主機制」下產生候選人，他會全力以赴，最後尊重黨中央決定。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天見面，首次針對藍白合議題討論，民眾黨前立委陳琬惠前晚在臉書貼照，寫下「2026，用行動，改變宜蘭」，被視為參選縣長起手式，貼文時間剛好在張勝德表態參選之際。

陳琬惠表示，她一直朝參選目標努力，也與張勝德、吳宗憲溝通良好，大家很看重宜蘭這一局，未來看黨中央如何協商，藍白要推出一位會贏的人參戰。

×

