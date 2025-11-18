聽新聞
2026民進黨出奇兵？被點名參戰桃園市長 王世堅稱「不敢奢望」
媒體報導，民進黨2026桃園市長選舉布局，民進黨立委王世堅是適合人選。王世堅今天說，他完全沒有這個想法、也不敢奢望，可以回到立法院為社會做一點事，已經可以寫進祖譜了。
媒體報導，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，王世堅與民進黨立委蔡其昌是合適人選。
王世堅今天在立法院接受媒體聯訪表示，蔡其昌很合適，但他不是，也完全沒有這樣想；他能回到立法院為國家社會說一點話、做一點事，光是這一點就已經可以寫到祖譜裡面，所以他不敢奢望。
此外，有媒體報導指出，共艦上有人員排出王世堅質詢金句「從從容容、游刃有餘」這8個字。
王世堅說，兩岸難得有共識，好的金句任何人都有使用權，他予以尊重，然而台灣也不是省油的燈，在應對態度上，台灣是從從容容，做好的準備則是游刃有餘。
王世堅認為，大家應該想方設法追求全人類的和平，而非窮兵黷武、互相放話；絕大多數的台灣人都是熱愛和平，也是很善良、厚道的民族，因此不必兵戎相見，兩岸之間「我們昨天是敵人，明天不知道，今天我們可以交流」。
