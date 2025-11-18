快訊

民進黨布局2026選戰！高雄議員7選區提名席次公布 4選區尚無共識

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
圖為民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
圖為民進黨中央黨部。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

距離下屆高雄市議員選舉剩一年，民進黨高市黨部今天召開執評委會議通過第一階段議員提名席次，除原住民選區外，11個選區內有7個選區提名策略底定，另外三民區、鳳山區、前鎮小港區及林園大寮區尚未達成共識，預計12月9日開會決定提名席次。

高市黨部主委黃文益表示，部分選區因人口結構變動，可能影響議員提名席次配置，後續將持續秉持公開、公正、負責任的原則推動提名作業，盼早日完成布局，全力備戰2026。

民進黨高雄市黨部今日召開執評委會議，會中討論2026年高雄市議員選舉提名席次，意見較為一致的選區率先確認提名席次。

高市黨部指出，第1選區（大旗美區）：應選3席，提名2席。第2選區（茄萣、路竹等5區）：應選3席，提名2席。第3選區（大岡山等6區）：應選5席，提名3席。第4選區（左營、楠梓區）：應選9席，提名4席。

第5選區（仁武等4區）：應選5席，提名4席。第6選區（旗津、鼓山、鹽埕等3區）：應選4席，提名2席。第8選區（前金、新興、苓雅等3區）：應選5席，提名3席。

尚未達成共識的選區分別為第7選區（三民）、第9選區（鳳山）、第10選區（前鎮、小港區）及第11選區（林園、大寮區）。高市黨部指出，因部分意見仍待整合，將於下次執評委員會議中再討論，以期達成最大共識。

民進黨高市黨部主委黃文益今天主持執評委會議，會中通過7個選區議員提名席次。圖／民進黨高市黨部提供
民進黨高市黨部主委黃文益今天主持執評委會議，會中通過7個選區議員提名席次。圖／民進黨高市黨部提供

議員 高雄市 民進黨
