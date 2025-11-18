聲援沈伯洋參選台北市長 楊智伃諷「別怕中共」：民進黨不要打壓

聯電創辦人曹興誠近期點名立委沈伯洋參選2026台北市長，國民黨前發言人楊智伃今日表示，民進黨不要打壓沈伯洋，力挺沈伯洋，不要害怕中共，勇敢參選台北市。

楊智伃說，面對2026台北市長選舉，民進黨好不容易、千挑萬選才找到 唯一可能殺出血路的人選 ，就是沈伯洋。他的「勇敢」與「信仰」，一直是民進黨最好的抗中保台招牌，也是2026年唯一能讓民進黨最鐵、最不看好的人願意出門投票的最後希望。

楊智伃提到，昨天沈伯洋鬆口願意出戰，豪語「戰士沒有選擇戰場的權利」，更表示只要黨有需要，他一定全力以赴。作為民進黨台北市的民代，吳思瑤、顏若芳等人輪番力挺，稱「國民黨已經嚇到了」。但是，為什麼今天面對媒體時，沈伯洋突然縮了？突然害怕了？

楊智伃指出，難道是民進黨有人在內部打壓、害怕沈伯洋的出戰會影響派系利益？難道是不敢讓真正能選、真正有聲量的人浮上檯面？

更不排除背後有中共在威脅、干擾，讓民進黨不敢提名沈伯洋。如果不是這些外力，沈伯洋怎麼會一天之內態度大轉彎？怎麼會從「勇者」變成「烏龜」？

楊智伃表示，面對中共與派系壓力，現在更需要全民團結喊話。聲援沈伯洋，不要讓中共打壓成功，不要讓派系把他擋在台北市門外。沈伯洋，加油，勇敢出戰台北市。