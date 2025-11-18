快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

聲援沈伯洋參選台北市長 楊智伃諷「別怕中共」：民進黨不要打壓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
民進黨立委沈伯洋。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

聯電創辦人曹興誠近期點名立委沈伯洋參選2026台北市長，國民黨前發言人楊智伃今日表示，民進黨不要打壓沈伯洋，力挺沈伯洋，不要害怕中共，勇敢參選台北市。

楊智伃說，面對2026台北市長選舉，民進黨好不容易、千挑萬選才找到 唯一可能殺出血路的人選 ，就是沈伯洋。他的「勇敢」與「信仰」，一直是民進黨最好的抗中保台招牌，也是2026年唯一能讓民進黨最鐵、最不看好的人願意出門投票的最後希望。

楊智伃提到，昨天沈伯洋鬆口願意出戰，豪語「戰士沒有選擇戰場的權利」，更表示只要黨有需要，他一定全力以赴。作為民進黨台北市的民代，吳思瑤、顏若芳等人輪番力挺，稱「國民黨已經嚇到了」。但是，為什麼今天面對媒體時，沈伯洋突然縮了？突然害怕了？

楊智伃指出，難道是民進黨有人在內部打壓、害怕沈伯洋的出戰會影響派系利益？難道是不敢讓真正能選、真正有聲量的人浮上檯面？

更不排除背後有中共在威脅、干擾，讓民進黨不敢提名沈伯洋。如果不是這些外力，沈伯洋怎麼會一天之內態度大轉彎？怎麼會從「勇者」變成「烏龜」？

楊智伃表示，面對中共與派系壓力，現在更需要全民團結喊話。聲援沈伯洋，不要讓中共打壓成功，不要讓派系把他擋在台北市門外。沈伯洋，加油，勇敢出戰台北市。

沈伯洋 民進黨 楊智伃 國民黨 曹興誠
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沈伯洋：選舉不在目前規劃內 比我適合的人非常多

曹錦輝、林益全在中國聯賽選秀名單 沈伯洋：統戰的一環

沈伯洋：不屈服於大陸抓捕 持續出國反擊威脅

沈伯洋選台北市長機率增？藍議員曝賴總統想複製「陳時中模式」

相關新聞

聲援沈伯洋參選台北市長 楊智伃諷「別怕中共」：民進黨不要打壓

聯電創辦人曹興誠近期點名立委沈伯洋參選2026台北市長，國民黨前發言人楊智伃今日表示，民進黨不要打壓沈伯洋，力挺沈伯洋，...

Yes，I do！宜蘭縣議長張勝德發布參選聲明：讓宜蘭更好「願意承擔」

宜蘭縣議會議長張勝德接連在各鄉鎮市掛出競選看板，表態爭取國民黨提名參選2026縣長，今天更在臉書發表參選聲明，告訴鄉親他...

張善政「年紀說」高明回應 林佳龍想選桃園至少3門檻

2026桃園市長選戰，綠營苦無強棒，最近正國會掌門人林佳龍被熱議，議員問桃園市長張善政的看法，他除強調從未說過只做一任，並引美國前總統雷根名言「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」來回應。張善政既化解年齡疑慮，又挫了對手陣營的氣勢，相當高明；但林佳龍會不會到桃園市參選，還有三個門檻要過。

綠高雄市長初選／邱議瑩推雙語普拉斯、賴瑞隆提生育津貼加碼至5萬

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今天召開第五場政見發表會，為打造「文教高雄」 推動雙語普拉斯，希望讓高雄孩子從小培育AI素...

【重磅快評】除了憨川否決 林佳龍選桃園還得過3門檻

2026桃園市長選戰，綠營苦無強棒，最近正國會掌門人林佳龍被熱議，議員問桃園市長張善政的看法，他除強調從未說過只做一任，...

藍白黨魁會談前 前立委陳琬惠貼文曝：宜蘭要推出會贏的人參戰

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌預計明天見面，首次針對藍白合議題做討論，民眾黨前立委陳琬惠昨晚在臉書貼照，寫下「202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。