Yes，I do！宜蘭縣議長張勝德發布參選聲明：讓宜蘭更好「願意承擔」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
繼昨天掛出競選宜蘭縣長看板，議長張勝德今天發表聲明，強調自己「準備好了」，為了讓宜蘭未來更好，他願意承擔。圖／取自臉書

宜蘭縣議會議長張勝德接連在各鄉鎮市掛出競選看板，表態爭取國民黨提名參選2026縣長，今天更在臉書發表參選聲明，告訴鄉親他不只是選縣長，而是選擇決定宜蘭未來的日子要怎麼過，他強調「準備好了」，為了讓宜蘭更好，他願意承擔。

張勝德昨天開始掛看板，今下午在臉書貼文致親愛的鄉親，「這些年，我在議會聽民意，在鄉間看問題，也在每一次災難、每一次基層座談裡感受到同一件事——宜蘭人要的很務實：不要淹水、不要老後無依、不要孩子越走越遠。這些，就是我決定站出來的理由」。

他貼文中說，「我，張勝德Yes，I do」，願意、也準備好爭取中國國民黨的宜蘭縣長提名。因為他看見太多「再不做會來不及」的地方。

他還提到「宜蘭不能再怕雨了—防災要做到位，而不是災後才補洞」，這幾年颱風、豪雨一下來，淹水、坍方、道路中斷像例行公事。在第一線聽到最多的是：「議長，我們只希望家裡不要一直泡水。」鄉親需要的不是開會討論、不是檢討報告，而是該做的工程早點做、該補的系統一次補好、該換的流程就趕快換，宜蘭不能再用上一代的方法面對現在的災害。

另寫到「老人變多、照護卻沒跟上—宜蘭需要一套照顧家人的方法」，他去過很多長照據點，長輩最常說：「我不怕老，只怕拖累孩子。」我知道，也知道很深，宜蘭需要的是更多社區化照護、更快取得的在宅服務、讓長輩安心、孩子放心的制度。

年輕人不是不愛宜蘭，是宜蘭沒有讓他們留下來的條件」張還說，常聽年輕人說：「我願意回來，但是回來要做什麼？」這不是年輕人的錯，是政策沒先看見。宜蘭需要的是能工作的產業、能發展的空間、能養家的薪水、能做夢的平台，不是「回來吧」的情感呼籲，而是「你回來有機會」的實際環境。

他在貼文中說，阿德的心願很簡單「宜蘭的生活要變好，不能只靠運氣」，他看到問題而不去扛，「這就不是阿德」，宜蘭現在最需要的不是政治聲量，而是願意下田、走進社區、願意說「我來處理」的人。

張勝德最後強調，參選不為自己，而是為了宜蘭的明天更踏實！2026，不只是選一個縣長，是選擇宜蘭未來 10年要走的路！他願意投入自己的經驗、責任、對宜蘭的感情來讓宜蘭的生活變好、讓長輩更安心、讓孩子能回來。「我，張勝德，準備好了！讓宜蘭更好，我願意承擔！」

繼昨天掛出競選宜蘭縣長看板，議長張勝德今天發表聲明，強調自己「準備好了」，為了讓宜蘭未來更好，他願意承擔。圖／取自臉書

宜蘭 年輕人 長輩
