綠高雄市長初選／邱議瑩推雙語普拉斯、賴瑞隆提生育津貼加碼至5萬

民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩今天召開第五場政見發表會，為打造「文教高雄」 推動雙語普拉斯，希望讓高雄孩子從小培育AI素養，另推動軍校跨校雙學位制，讓官校學生可同時獲得軍校與大學學位；賴瑞隆說，生育津貼從每胎3萬加碼至5萬元，育兒津貼加碼為每月7千元至1萬元。

立委邱議瑩表示，所謂「雙語普拉斯」是透過母語、外語、AI以及程式語言，提升高雄學子國際競爭力。此外，透過與企業共同補助實習薪資，提高企業產學合作誘因，讓學生及早進入實務現場，實現畢業即就業；推動電競人才培訓計畫。

邱議瑩說，高雄是全國唯一擁有陸海空三軍官校的城市，有眾多準國軍將士在高雄生活，她希望推動官校學生跨校修習高雄在地大學學分，符合資格可獲得軍校與大學學位，國軍將士多一個學位，未來多一個機會。

立委賴瑞隆日前與兩位年輕孕媽咪交流，穿著孕婦裝體驗孕期狀態，今天提出全國首創孕婦專屬禮「幸福孕哺枕」的市長政見。