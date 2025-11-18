綠營高雄市長初選白熱化 各參選人提政見爭取支持

快訊

中央社／ 高雄18日電

民進黨高雄市長初選白熱化，各參選人紛紛提出政見或掃街拜票。邱議瑩今天辦政策發表會提出文教政見；賴瑞隆端出安孕政策；許智傑到市場掃街；林岱樺也強調用政見爭取認同。

邱議瑩今天舉行「六大願景、六星高雄」第5場政策發表會「文教高雄」，聚焦多項文化及教育原創政策。她表示，若當選市長，將推動軍校跨校雙學位制，讓官校學生可修習高雄在地大學學分，符合資格可同時獲得軍校與大學學位。

邱議瑩表示，讓國軍將士能獲得更多專業培訓，多一個學位、未來多一個更好的機會。並主張「雙語普拉斯」，在母語及外語的雙語教學基礎上，結合AI及程式語言教育，讓孩子能與國際接軌，成為國際級人才。

對於高雄燕巢月世界遭傾倒垃圾，邱議瑩今天受訪表示，呼籲檢調單位和市府環保局早日將不法分子繩之以法，她也會與多名委員一起修法，全面予以重罰。

賴瑞隆今天透過新聞稿提出安孕政策，表示將推出全國首創孕婦專屬禮「幸福孕哺枕」的市長政見，作為高雄送給孕媽的小小溫暖祝福。

賴瑞隆說，身為陪伴妻子走過育兒歲月的爸爸，深知孕婦其中一個心願就是能好好睡一覺，因此進一步主張設籍高雄市的孕媽咪們只要領到孕婦健康手冊，市府就送孕哺枕，要讓每位孕媽感受到市府的支持。

林岱樺今天接受「CNEWS匯流新聞網」政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時表示，繼岡山區造勢後，接著將到大旗美地區及鳳山區造勢；她的選戰策略，就是用政見爭取認同、用基層贏得勝選。

林岱樺說，市民最大，她會「走高雄的路、講人民的話」，人民不會在乎派系，經濟才是王道，讓市民、產業賺錢才是王道。針對所涉司法案件再次強調自己清白，也表示脫黨參選是謠言，不可能發生，並希望也相信黨有公平、公正、公開的初選機制。

許智傑今天將到大寮區掃街拜票，預計傍晚到大寮成功黃昏市場等地跟攤商、民眾握手問候，面對面爭取市民支持。

政見 邱議瑩 賴瑞隆
