【重磅快評】除了憨川否決 林佳龍選桃園還得過3門檻

2026桃園市長選戰，綠營苦無強棒，最近正國會掌門人林佳龍被熱議，議員問桃園市長張善政的看法，他除強調從未說過只做一任，並引美國前總統雷根名言「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」來回應。張善政既化解年齡疑慮，又挫了對手陣營的氣勢，相當高明；但林佳龍會不會到桃園參選，還有三個門檻要過。

林佳龍韌性強，長期台中蹲點，2014年終於一舉拿下台中市長，只是未能保住戰果，只當了一任就敗給盧秀燕；他後來的目標訂得更高了，直接鎖定首都市長，2022年一再宣示目標就是選台北市長，而且早就準備就緒。未料時不我予，民調就是贏不過前衛福部長陳時中，在蔡英文的六度勸進下，最後同意轉戰新北。

只是，當時的新北市長侯友宜是藍軍強棒，林佳龍雖全力以赴，仍大敗侯40萬票，僅僅守住綠營三成七的基本盤，表現不如2018蘇貞昌的四成三得票率，更不如2014年游錫堃拿下近四成九的成績。民進黨向來以選舉戰功論資排輩，林佳龍雖披戰袍，但未能攻城掠地，雖為派系掌門人，但氣勢比人強，只好轉戰外交場域，暫時養望。

不過，在賴清德強勢主導2026部署之下，加上林右昌離開黨務系統，正國會的空間被嚴重壓縮，林佳龍與賴清德的關係出現微妙變化，導火線是綠委林岱樺的岡山造勢活動。

林佳龍事前發文挺林岱樺挑動黨內敏感神經，林佳龍的子弟兵王義川、卓冠廷先聲援後縮手，林佳龍更顯孤立；外交場域的「龍燮之爭」傳言不斷，使得林佳龍轉戰桃園的聲音隨之浮現。林佳龍的選擇似乎越來越少，轉戰桃園會不會為正國會保留日後發展的一線生機，猶未可知。

只是，林佳龍尚未表態，在地的正國會議員認為，近期傳出不少人選可能挑戰2026桃園市長選舉，包括何志偉、王義川及林佳龍等人，桃園人才濟濟，黨內有機制，一定會選擇能團結地方力量、結合地方共識的人選。從這樣的官式回應看來，林佳龍應還未作出決定，倒是王義川斬釘截鐵說「這我第一次聽到，我告訴各位不可能，有些議員在問政也要想一下可能性。」。王還說，畢竟自己就在桃園深耕，也是外界點名出征的熱門人選之一。

林佳龍素有鴻鵠之志，會不會轉戰桃園，可能要對照2022年他在蔡英文六度勸說之下始首肯轉戰新北，如今要他再把戰線南移，對手又是另一個「侯侯做代誌」的桃園版侯友宜，林佳龍若沒有勝仗的把握，會願意投入這場選戰嗎？如果桃園此役再遭滑鐵盧，恐怕連正國會掌門人位子都坐不穩了。

再者，當初林佳龍說要參選台北市長，表現堅定態度，若非蔡英文展現磨功，六度力勸才讓他同意轉戰新北，今日的賴清德有辦法像蔡英文這樣「六顧茅廬」嗎？賴的政治手腕不如蔡英文，但強勢作風則有過之，要賴耐著性子說服林佳龍參選桃園，可能有困難，這也是王義川斬釘截鐵說不可能的背景因素之一。

張善政引雷根名言「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」來回應林佳龍可能參選。其實61歲的林佳龍已不年輕了，鄭文燦當選桃園市長是47歲，呂秀蓮是53歲當選桃園縣長，更早的許信良是36歲選上桃園縣長，張善政說林佳龍年輕，其實也相當程度表示71歲的他仍能有所作為，不謂不聰明；再說林沒有經驗，其實林有四年的台中市長經驗，只是選市長的敗選經驗多於勝選，對桃園更是陌生，未戰氣勢已先輸一截。

林佳龍還有另一門檻則是愛將王義川。「憨川」未察形勢，派系領導人被討論，起碼表面上也要相挺一下，就像正國會的議員們說一些官樣文章，但王義川卻直接否決此議，直指林佳龍不可能來桃園參選，還說他長期桃園深耕，是在宣示地盤嗎？林佳龍要作何感想？

就算林佳龍跨過王義川真的來桃園參選，王義川即使是民進黨的「公共財」，但在桃園絕對不算。先別說林佳龍在台中市任內花博的鉅額虧損，王義川來桃園發展也沒有留什麼好評，光是藍營批他掏空航空城土地，留下爛攤子，就很難說清楚。王義川是林佳龍的大弟子，難道可以不必概括承受嗎？