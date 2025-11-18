藍白黨魁會談前 前立委陳琬惠貼文曝：宜蘭要推出會贏的人參戰

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌預計明天見面，首次針對藍白合議題做討論，民眾黨前立委陳琬惠昨晚在臉書貼照，寫下「2026，用行動，改變宜蘭」參選起手式，貼文時間剛好在國民黨議長張勝德表態參選之際，陳琬惠今表示，大家很看重宜蘭這一局，首度提到「藍白要推出一位會贏的人參戰」！

宜蘭縣長這局目前有國民黨籍議長張勝德、不分區立委吳宗憲及民眾黨宜蘭縣黨部陳琬惠，有意參選。民進黨上個月提名宜蘭信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長，國民黨人選未定，不過外界參選呼聲高的議長張勝德昨天終於正式表態，在各鄉鎮市掛出20幾面競選看板，爭取黨內提名；吳宗憲立委表示，他的參選態度一直沒變。

藍白兩黨黨魁鄭麗文與黃國昌的「鄭黃會」明下午展開，各界關注雙方可能觸及議題，包括未來政策對接，並期望成立2026選舉的「核心對口小組」，未來可透過此小組討論哪些縣市要談提名、民調方式等。

選戰加溫，大局朝向藍白合。白營前立委陳琬惠昨晚在臉書貼出正裝宣傳照，一身白衣黑褲的俐落打扮，短短幾個字寫下「2026，用行動，改變宜蘭」，被解讀成為參選縣長的起手式，表態投入2026宜蘭縣長選戰。底下粉絲留言鼓勵「加油」，「期待」、「大展抱負」。

陳琬惠貼文時間在兩黨黨魁會面前，議長張勝德昨表態參選之際，時間巧合。她表示，一直都在準備往參選的方面走，原本就計畫這月底或下月初要推文宣，增加曝光度，努力擴充基層聲量還是很重要。

陳琬惠強調，大家都很看重宜蘭這一局，支持者也擔心藍白能不能合？目前有意參選宜蘭縣長的藍白3人互動都不錯，彼此要有「戰隊」觀念，現階段就是各自努力去跑，她一向自己走該走的路，最後看黨中央如何協商，前提是「藍白要推出一位會贏的人參選」。

宜蘭 藍白合 陳琬惠
