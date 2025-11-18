沈伯洋：選舉不在目前規劃內 比我適合的人非常多

前聯電董事長曹興誠建議，民進黨徵召民進黨不分區立委沈伯洋參選台北市長。沈伯洋17日提及戰士很難選擇戰場，引發各界關注。沈伯洋今天受訪則說，選舉目前不在他的規劃內，比他適合的人選真的非常多。

民進黨2026台北市長人選布局受關注，沈伯洋今天出席民進黨立法院黨團記者會時被媒體問到，昨天受訪提到戰士沒有辦法選擇戰場，外界解讀他可能對台北市長選戰鬆口，以及曹興誠說沈伯洋繼續留在立法院，才是無意義的被糟蹋、被折損等議題。

沈伯洋指出，他昨天說戰士沒有選擇戰場的權利，是想要說明人民交付的任務才是最重要的，因為民眾把政黨票投給民進黨，交付給他的任務就是要守護國安、國防、拚外交，這是他現在最重要的工作，且這個會期他也是民進黨團幹部，因此會專心致力於現在的工作。

沈伯洋也說，他現在的工作就是在立法院，而且這個工作很有意義，像是今天民進黨團開記者會，要讓民眾了解財劃法修法失速情況，他也為花蓮民眾爭取更多建設等，這都是非常重要的事情。

沈伯洋最後指出，至於跟選舉相關的事情，畢竟目前不在他的規畫之內，而且比他適合的人選真的非常多。

寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻17日專訪沈伯洋。針對曹興誠建議民進黨提名沈伯洋選台北市長，沈伯洋表示，民進黨要他怎麼做，他就怎麼做，戰士很難且不容易選擇自己的戰場。