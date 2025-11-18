藍白主席會面明天登場 黃國昌：本於最大善意討論聯合政府

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
迎戰2026年地方選舉，藍白啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文（左）與民眾黨主席黃國昌（右）將在明天舉行正式會面。記者林伯東／攝影
迎戰2026年地方選舉，藍白啟動整合作業，國民黨主席鄭麗文民眾黨主席黃國昌將在明天會面。黃國昌今天對此表示，民眾黨本於最大的誠意跟善意，希望針對聯合政府理念進行討論，執政黨撕裂社會、造成對立跟衝突時，在野黨必須聯手撐起這個國家。

民眾黨立法院黨團上午舉行「虛坪改革」公聽會，針對藍白兩黨主席明天舉行正式會面，黃國昌會前受訪時說明，民眾黨本於最大的誠意跟善意，希望針對聯合政府的理念進行討論，包括雙方在公共政策的基本看法，還有未來邁向聯合治理的道路方向等。

黃國昌強調，在執政黨撕裂社會、造成對立衝突的時候，在野黨必須聯手撐起這個國家，共同為台灣的未來點亮一盞燈，「我相信只要有共同的目標，雙方在公共政策的議題上，或許能夠有不一樣的地方，但是一定可以找到共同努力的方向。」

黃國昌指出，藍白兩黨過去在立法院推動多項福國利民的法案，從國會改革法案、財政收支劃分法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪，再到還給勞工假期、爭取軍人加薪、提高警消所得替代率，還有為了拯救台灣的光電三法，這些都是非常具體的展現。

黃國昌表示，這些在立法院通過的改革法案，很多都是民進黨過去承諾台灣人民卻跳票的項目，就以財政收支劃分法作為例子，前台北縣長蘇貞昌當年聲稱半夜會驚醒，因為米缸裡面沒有米，台南市前市長賴清德也公開說過「非修不可」，後來擔任行政院長更是承諾修法，如今人民只看到民進黨忘記理想、背棄過去的承諾。

黃國昌說，如果民進黨忘記當年的理想跟承諾，在野黨就要一肩扛起改革的重擔、履行對人民的承諾，希望藉由修法充實地方財政，人民得以在食衣住行育樂等，各方面都能有足夠的資源施政，也讓大家過更好的日子。

此外，國民黨副主席蕭旭岑昨天接受網路節目專訪，談及國民黨主席鄭麗文的兩岸路線，他說兩岸交流必須回到中華民國憲法，也就是一中憲法，「回到憲法包含一國兩區的規定，才能確保跟中國有共同的政治基礎」。

黃國昌對此表示，民眾黨對於國家定位的立場很清楚，中華民國主權屬於全體台灣人民，捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式，「這是我們堅持的原則，也是不可能退讓的底線」，兩岸彼此意見分歧不一致，需要用更高的智慧與誠意溝通，如此才能降低擦槍走火的風險，「好好施政讓人民過好日子，這是全體台灣人民的心願。」

黃國昌 中華民國憲法 民眾黨 國民黨 鄭麗文
