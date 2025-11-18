蘇巧慧獲徵召選新北！被問用特權把人踢走才勝出？她這麼答

民進黨拍板將提名新北市立委蘇巧慧選新北市長，內政部前部長林右昌過去也積極投入選舉，今早蘇巧慧接受周玉蔻廣播節目專訪，被問及是否發揮特權把人踢走或拜託賴清德總統？蘇回應，從宣布表達參選至今也有一年，她就是一直跑行程，完全沒有拜託其他人，整個民進黨初選須經選對會決議，選對會認為她是不錯的人選才定案。

蘇巧慧表示，她有接到選對會徵詢電話，接獲民進黨提名後她也有打給林右昌，林當天雖沒接電話但隔天回簡訊，並說明正在以色列特拉維夫，他還提及這段時間走訪日本、美國及以色列這麼多地方，愈走愈覺得台灣的民主自由就像沙漠的綠洲一樣可貴珍稀，充分感受他的誠意還提及一定會幫她選舉，讓她非常感謝也很感動。

周玉蔻問蘇巧慧過去競選時間是否與林右昌有任何摩擦?蘇說，她個人絕對沒有，至於私下團隊有不同聲音代表的是競爭，畢竟對同一個位子有多人想要爭取，這就是一個競賽的過程，她展現的是對新北的成績，她在第一階段跑得比較快，等他回來要去請他幫忙。

周玉蔻問國民黨目前與民眾黨人選還沒整合，包括有李四川、劉和然及黃國昌，最害怕哪位人選？蘇巧慧說，坊間有民調跟她實際走訪的感覺差不多，但她最常看到的是副市長劉和然，不管是哪位成為候選人，都是市政團隊的延續。至於黃國昌是否參選，她認為因在地方行走看到掛民眾黨議員參選人很多，若自己的小雞這麼多，當母雞理當要護自己的小雞。