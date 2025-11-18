觀察站／綠桃園逆襲 覓大咖奇兵參戰

桃園市長張善政爭取連任，藍營團結「挺善」定於一尊，反觀綠營誰來挑戰，仍莫衷一是。檯面上總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部政務次長黃世杰有意爭取，但部分綠營人士期待更「大咖」、「奇兵」參戰，突破藍綠結構與張善政一搏。

張善政上任近3年施政穩健，少有爭議破口，面對2026選戰與政治議題，張向來強調市政優先，鮮少公開談論；隨選戰加溫，張近日表態頻頻，不僅談爭取連任「有信心」，也逐一擊破「住新店」、「只做一任」等傳聞，為連任打底。

張善政去年輔選桃園藍委6席全壘打，加上今年「反惡罷」大成功，藍營基層更對張善政連任寄予厚望；2022年張善政在桃園13個行政區中，僅在觀音區小輸，2026市長選舉目標13區全勝、票數衝出新高，讓氣勢延續至2028。

藍營游刃有餘，綠營卻還無明確人選，有志之士積極布局，何志偉勤跑宮廟、地方行程爭曝光；正國會不分區立委王義川設服務處、開直播提桃園願景；黃世杰也強化陸空戰，與網紅合體談市政。

然而，民進黨內始終有派大咖、奇兵對戰的聲音，連日來高聲量的立委王世堅、蔡其昌都被點名，還傳出外交部長林佳龍出戰，過去行政院秘書長張惇涵、環境部長彭啓明也曾入列，名單百花齊放。

無論黨內派系放話，或敵營刻意帶風向，背後釋出的訊號，都是檯面上人選「不夠強」，加速支持者焦慮。有綠營人士分析，張善政雖穩健有經驗，但欠缺亮點，桃園年輕與外來人口眾多，打奇兵牌並非毫無勝算，就看牌出的漂不漂亮。

選舉瞬息萬變，政治攻防也還未開打，回顧2014年桃園市長選戰，國民黨吳志揚大意失荊州未連任，敗給了選前無人看好的民進黨鄭文燦。張善政得記取2014年慘痛教訓，綠營若派高聲量名人、奇兵逆襲，張善政仍得奮力迎戰。