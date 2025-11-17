議長張勝德表態參選宜蘭縣長！街頭正式立看板 爭取國民黨提名

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
議長張勝德在全縣豎立20幾面競選看板，正式表態爭取國民黨提名參選2026宜蘭縣長。圖／讀者提供
議長張勝德在全縣豎立20幾面競選看板，正式表態爭取國民黨提名參選2026宜蘭縣長。圖／讀者提供

民進黨上個月提名林國漳律師參選宜蘭縣長，相較於國民黨局勢未明，議長張勝德今天終於在各鄉鎮市掛出「拚出好生活，讓宜蘭更好」競選看板，表態爭取國民黨提名參戰；另一有意角逐的國民黨立委吳宗憲「球來就打」的參選態度不變，繼續勤跑基層。

張勝德受訪時表示，決定投入黨內初選是回應支持者的期待，今天在各鄉鎮市掛了20幾面看板，說明自己的態度，也增加曝光度。至於希望透過黨內協調、初選或民調產生候選人？張勝德說，爭取在「民主機制」下產生候選人，既已確定方向，必然全力以赴，最後結果尊重黨中央決定。

議長張勝德參選縣長的呼聲很高，外界勸進者眾，他也勤跑基層，保持熱度，但是一直未對外表態是否參選。鄭麗文當選黨主席後，張勝德並未積極爭取宜蘭縣黨部主委，主委一職仍由林明昌續任，倒是吳宗憲立委接掌黨中央文傳會主委，聲量與曝光度都大增。

張勝德與吳宗憲保持君子之爭，兩人都表示未來不管誰出線，都會支持對方幫忙助選，黨中央也樂見到兩人勤跑基層，擴大服務層面。

據了解，上月底原本國民黨議會黨團等各級民代醞釀與鄉鎮市長開記者會，表態力挺張勝德，後來又改成「2026宜蘭縣長選舉推薦參選連署書」，由國民黨及無黨籍議員、9名黨籍鄉鎮市長與鄉鎮市民代表連署推薦張勝德參選，但這份連署書尚未送出，黨主席鄭麗文也還沒看到。

基層積極勸進，張勝德今天終於掛出「拚出好生活，讓宜蘭更好」競選看板，懇請支持，看板下方「爭取國民黨宜蘭縣長提名」，「拚出好生活」是縣長林姿妙的競選施政主軸，頗有延續意味。

針對張勝德爭取黨內提名，另一競爭對手吳宗憲表示，宜蘭是他的服務選區，他一樣勤跑服務基層，「球來就打」爭取參選的態度不變，有信心可以凝聚藍白力量，守住宜蘭。

議長張勝德在全縣豎立20幾面競選看板，正式表態爭取國民黨提名參選2026宜蘭縣長。圖／讀者提供
議長張勝德在全縣豎立20幾面競選看板，正式表態爭取國民黨提名參選2026宜蘭縣長。圖／讀者提供
議長張勝德在全縣豎立20幾面競選看板，正式表態爭取國民黨提名參選2026宜蘭縣長。記者戴永華／攝影
議長張勝德在全縣豎立20幾面競選看板，正式表態爭取國民黨提名參選2026宜蘭縣長。記者戴永華／攝影

宜蘭 國民黨 鄭麗文
