傳林佳龍戰桃園市長 在地正國會反應曝：靜待黨中央決定

2026桃園市長選戰，藍綠人選引發外界關注。

外傳外交部長林佳龍可能是民進黨桃園市長人選之一，民進黨正國會在地議員認為，林佳龍行政經驗豐富，過去在中央的歷練也相當足夠，每位人選都各有優點，不管是誰出戰都要同心協力拿下勝選。

桃園市議員林政賢今質詢表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對2026年大選，台北、桃園是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，不過目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川都太小咖了，外傳民進黨正國會掌門人林佳龍要來桃園參選。

對此民進黨正國會系統的桃園市議員彭俊豪認為，近期傳出不少人選可能挑戰2026桃園市長選舉，包括何志偉、王義川及林佳龍等人，表示桃園人才濟濟，黨中央寄予厚望，有很多努力的可能性。

彭俊豪說，每個人選都有各自的優點，何志偉年輕、有衝勁，王義川則是聲量高，而林佳龍行政經驗豐富、在中央歷練許多，黨內有機制，一定會選擇更能團結地方力量、結合地方共識的人選，大家靜待黨中央及選對會小組的決定，2026同心協力拿下勝選。