沈伯洋選台北市長機率增？藍議員曝賴總統想複製「陳時中模式」

民進黨立委沈伯洋被大陸方以「分裂國家罪」為由，發布全球通緝，先前聯電創辦人曹興誠更公開呼籲民進黨徵召沈選台北市長。而賴清德總統也多次呼籲立法院長韓國瑜聲援。國民黨議員楊植斗分析，賴此舉就是藉此拉高沈的聲量，想要複製陳時中模式，「沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大？」

楊植斗說，由於對岸揚言追捕，沈伯洋收獲了不少抗中紅利，就連賴清德總統也公開聲援，還點名韓國瑜表態，被吐嘈「自己生病叫別人吃藥」，今天賴不厭其煩再度點名韓院長，目的就是為了讓沈伯洋和韓捉對廝殺蹭其政治能量，只要聲量和民調有起色，真的不排除讓沈出來選台北市長。

楊植斗指出，2022年陳時中在疫情發生前無人知曉，直到疫情天天開記者會後，才獲得大眾關注取得競選台北市長大位門票，如今沈伯洋被大陸發布發佈追捕令，賴清德總統多次要求韓國瑜表態聲援，就是為幫沈架舞台，看民調能否有起色，就算沒有市政履歷，只要強化「抗中保台」論述，民進黨支持者都會買單。

楊植斗表示，還有很多正事得忙，最好的辦法就是韓國瑜不再予以回應，讓賴總統的政治無法得逞，「讓沈小丑繼續跳樑。」