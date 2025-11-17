獸醫從政！林世賢宣布參選彰化縣長 以「彰化囝仔」故事描繪城市轉型藍圖

「我不是典型的政治人物，我是土生土長、疼惜這片土地的彰化囝仔！」彰化市長林世賢16日正式宣布參選彰化縣長，他以充滿故事性的口吻，回顧自己從一個「救動物」的獸醫師，如何一步步成為「救城市」的市長，並誓言要用這份對家鄉的愛，帶領彰化縣從「薪資墊底」的困境，衝向「綠能AI科技首都」的未來。

故事一：大肚溪畔的「獸醫救人」傳奇 為彰化人爭一口氣

林世賢的政治起點，要從一場「與污染對抗」的戰役說起。1990年代，彰化環境惡化，大肚溪口被垃圾與黑煙籠罩。林世賢回憶，當時他只是一名獸醫師，卻無法忍受家鄉被糟蹋。「彼當陣，我就在大肚溪畔，看著垃圾被一車車倒進河床，再被點燃成漫天黑煙。我心想，我們的下一代，不該再吸我們這一代的髒空氣！」

於是他挺身而出，擔任環保聯盟理事長，成功擋下縣府的填海計畫，為水鳥和彰化人守住了大肚溪口濕地。更特別的是，他成立了全台第一個「野生動物急救站」，救助無數保育類動物，成為首位不是因為「救人」而獲得「表揚好人好事」肯定的傳奇人物。這份「每個生命都應該被接住」的信念，成為他從政的堅實基礎。

故事二：七年七座國家獎項！「不可能任務」證明彰化人實力

為了從根本上改變彰化，林世賢選擇走進體制。他先是擔任縣議員，成功推動《禁燒生煤及石油焦自治條例》，終結了台化五十年來的污染，為彰化人爭取到半世紀的「呼吸自由」。

2018年，在民進黨最艱困的時刻，他毅然投入彰化市長選舉，並在2022年高票連任。他驕傲地說，擔任市長的七年，是他人生最辛苦、也最踏實的七年。

「很多人說『不可能』，但我們用有限的資源，做到了無限的可能！七年七座國家級獎項，通通是扎扎實實換來的。我們證明了，彰化人不是沒有實力，是沒有人帶！」

林世賢團隊用實績說話：將沉寂數十年的「扇庫鐵道」變成獲獎觀光亮點；把荒蕪溪谷變成「石牌坑親水步道」生態綠廊；成功引進彰化第一家百貨公司，帶來43億投資；甚至連「後站立體停車場」都拿下國家卓越建設金質獎。這些成績，讓彰化市成為全國矚目的「小而美、小而強」的城市典範。

故事三：把最好的年歲獻給家鄉 讓彰化成為「科技領航員」

林世賢坦言，他決定參選縣長，是因為看見彰化不能再停滯。「彰化人這麼拚，薪資卻全國墊底，年輕人被迫離鄉。我每次跟企業、老師傅、青年聊天，他們都說：『彰化不是沒有實力，是沒有人帶！』」他將眼光投向國際，多次赴美矽谷考察，並與台大無人載具中心合作，看見了彰化的機會：綠能、製造鏈、傳產能量。他誓言要搭上AI與無人機的浪潮，讓彰化不再只是傳統產業的故鄉，而是能讓孩子驕傲返鄉的「綠能AI科技首都」。

林世賢感性說：「我出生在彰化，也在這裡養兒育女。我願讓孩子的未來，不需要離開家鄉才能找到希望。我願意把人生中最好的年歲獻給彰化。」

他懇請鄉親支持，讓他用這份從大肚溪畔開始的愛，為彰化再拚一次，翻轉彰化！他要讓彰化的下一代，能以身為「彰化人」感到驕傲。

聚傳媒