影／沈伯洋戰蔣萬安成話題 王鴻薇：戰士「選很大」放棄花蓮了嗎？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋對參選台北市長鬆口「黨要我做，我就做」，國民黨立委王鴻薇表示，沈伯洋說戰士很難選擇自己的戰場，但其實過去是被力捧選花蓮的，怎麼現在又變成要選台北，所以不是沈伯洋沒有選擇，而是「選很大」，是不是要放棄花蓮而選台北了呢？

聯電創辦人曹興誠力薦徵召沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。沈伯洋今天指出，民進黨中央黨部並未與他接觸，且他是藍白陣營大標靶，參選後若被攻擊但沒守住，會害到其他縣市，但戰士很難選擇自己的戰場，民進黨要他怎麼做，他就怎麼做。

王鴻薇分析，沈伯洋之前說自己沒有參選意願，最近又突然說戰士沒有選擇戰場的權利，好像沈伯洋沒有選擇嗎？「不是這樣子喔」，因為當時花蓮堰塞湖成災的時候，沈伯洋可是頻頻往花蓮跑，而「青鳥」也是力捧沈伯洋參選花蓮縣，怎麼短短功夫又從選花蓮要變成選台北了呢？所以看起來不是沈伯洋沒有選擇戰場的權利，而是「選很大」，是不是要棄花蓮而要選台北了呢？

沈伯洋 花蓮
