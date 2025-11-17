林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

2026桃園市長選戰，藍綠人選引發外界關注。國民黨桃園市議員林政賢今追問，坊間傳言市長張善政只做一任，是否為真？張強調「我從來沒說過只做一任，只要市民支持，當然會爭取連任。」外傳外交部長林佳龍可能是民進黨市長人選之一，張則笑回說，「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他。」

林政賢今質詢表示，民進黨立委莊瑞雄曾說，面對2026年大選，明年台北、桃園是重中之重，民進黨不可能派「小咖」參賽，才能帶動選情，不過目前外界傳言的總統府副秘書長何志偉、不分區立委王義川都太小咖了。

林政賢說，外傳民進黨正國會掌門人林佳龍要來桃園參選，他比較張善政與林佳龍在學經歷上打成平手或小勝，唯有年紀，張善政71歲、林佳龍61歲，詢問張善政「若是林佳龍代表民進黨，市長怎麼看？」

張善政沒正面回應，但對於被認為年紀較大，他引用美國前總統雷根競選連任時的話「不會因我的對手年紀輕、沒有經驗而來攻擊他」，自認在年紀上應該算是勝出，至於有沒有信心連任成功，張善政說，「有信心」。