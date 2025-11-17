吳怡農再戰蔣萬安...醫點出他兩人差距 勸他「改走這路」瞄準2030

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨率先喊出戰意願的是壯闊台灣創辦人吳怡農，但時事評論家、醫師沈政男認為，吳、蔣兩人個人條件雖相當，但現實就是蔣領先了吳，兩人早在不同層級，建議吳怡農先選台北市議員，放眼2030台北市長。

沈政男指出，吳怡農是吳乃德的兒子，吳乃德是政治學博士，在1987以後的台大學運圈是重要導師與啟蒙者；吳怡農講話風格跟他父親類似，溫文儒雅，不疾不徐，當學者很適合，但要選舉，口味稍嫌清淡了些。

他進一步表示，吳怡農和蔣萬安都是外型好、溫和理性的類型，但蔣講話該要有抑揚頓挫、表情升降，還是能做出來，因此吳要兇一點、野一點，才能彰顯出個性，而不只是帥帥呆呆的偶像，也要多講台語，再回來講國語就會多了草根氣口。

沈政男說，台北市選票結構是藍大於綠，大約是6比4，但不代表綠營沒機會，因為中間選民比例不低。綠營的問題在於，30年來並沒有形成一個在台北市栽培市長候選人的SOP，就只是選舉到了，看誰適合，藍營台南、高雄也是如此。

不過，台北市的板塊沒有南部那麼懸殊，人選若夠強就有機會。吳怡農能去看陳水扁、王世堅怎麼說話與演講，因為跟他是一個對比。感染那股既草根又霸氣的氣勢，這是他最欠缺的風格元素。有趣、好玩，想看想聽，才想進一步了解政見。

沈政男也殘酷點出，吳怡農以為自己有立委與台北市長的格局，總是挑戰蔣萬安，實際上，兩人雖然個人條件相當，但現實就是他領先了你，兩人早在不同層級，而吳怡農若想要選北市，趕快建立在台北市政上的專業形象，找適合議題發聲。