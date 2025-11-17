快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

聽新聞
0:00 / 0:00

吳怡農再戰蔣萬安...醫點出他兩人差距 勸他「改走這路」瞄準2030

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願書。聯合報系資料照片
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交參選台北市長意願書。聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨率先喊出戰意願的是壯闊台灣創辦人吳怡農，但時事評論家、醫師沈政男認為，吳、蔣兩人個人條件雖相當，但現實就是蔣領先了吳，兩人早在不同層級，建議吳怡農先選台北市議員，放眼2030台北市長。

沈政男指出，吳怡農是吳乃德的兒子，吳乃德是政治學博士，在1987以後的台大學運圈是重要導師與啟蒙者；吳怡農講話風格跟他父親類似，溫文儒雅，不疾不徐，當學者很適合，但要選舉，口味稍嫌清淡了些。

他進一步表示，吳怡農和蔣萬安都是外型好、溫和理性的類型，但蔣講話該要有抑揚頓挫、表情升降，還是能做出來，因此吳要兇一點、野一點，才能彰顯出個性，而不只是帥帥呆呆的偶像，也要多講台語，再回來講國語就會多了草根氣口。

沈政男說，台北市選票結構是藍大於綠，大約是6比4，但不代表綠營沒機會，因為中間選民比例不低。綠營的問題在於，30年來並沒有形成一個在台北市栽培市長候選人的SOP，就只是選舉到了，看誰適合，藍營台南、高雄也是如此。

不過，台北市的板塊沒有南部那麼懸殊，人選若夠強就有機會。吳怡農能去看陳水扁、王世堅怎麼說話與演講，因為跟他是一個對比。感染那股既草根又霸氣的氣勢，這是他最欠缺的風格元素。有趣、好玩，想看想聽，才想進一步了解政見。

沈政男也殘酷點出，吳怡農以為自己有立委與台北市長的格局，總是挑戰蔣萬安，實際上，兩人雖然個人條件相當，但現實就是他領先了你，兩人早在不同層級，而吳怡農若想要選北市，趕快建立在台北市政上的專業形象，找適合議題發聲。

他建議吳怡農放眼2030台北市長，因蔣之後，藍營也欠缺大咖，機會就來了，因此應先在台北市找到舞台，不妨先選市議員，在議會表現市政專業，之後可選市長也能選立委；但若連市議員都選不上，證明不適合這行業，該考慮轉換跑道。

壯闊台灣創辦人吳怡農。聯合報系資料照片
壯闊台灣創辦人吳怡農。聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。聯合報系資料照片
壯闊台灣創辦人吳怡農。聯合報系資料照片
壯闊台灣創辦人吳怡農。聯合報系資料照片

吳怡農 沈政男
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象有利勝選北市長

北市公車駕駛缺人力 蔣萬安：調薪8000元後今年9月止跌回升

簡舒培爆社會局長涉圖利 再揭吹哨者是蔣萬安競選團隊「反應無下文」

Super Junior 20周年巡演 蔣萬安曝「這三首」國館站輪放

相關新聞

吳怡農再戰蔣萬安...醫點出他兩人差距 勸他「改走這路」瞄準2030

台北市長蔣萬安力拚連任，民進黨率先喊出戰意願的是壯闊台灣創辦人吳怡農，但時事評論家、醫師沈政男認為，吳、蔣兩人個人條件雖...

沈伯洋自嘲大標靶 參選北市恐遭圍攻但「黨要我做，我就做」

聯電創辦人曹興誠力薦徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。沈伯洋今天指出，民進黨中央黨部並未與他接觸，且他是藍...

藍白兩黨主席本周會面 黃國昌：暫定11月19日下午登場

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨即將啟動整合作業，民眾黨主席黃國昌今天表示，他將在本周三與國民黨主席鄭麗文會面，確切地點...

【即時短評】綠白先發制人 李四川、黃國昌誰出線？

距2026新北市長選舉還有1年時間才投票決勝負，綠營選將蘇巧慧來勢洶洶，民眾黨主席黃國昌也喊明年初要成立競選市長辦公室，...

新聞眼／新北兵家必爭 考驗藍白合

藍綠白都想插旗新北市這座400萬人大城，綠營人選定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，綠白先發制人，國民黨卻仍曖昧不明，...

2026新北選戰升溫 蘇巧慧劉和然同框較勁 李四川勤跑行程

2026選戰升溫，民進黨已拍板由立委蘇巧慧參選新北市長，藍白卻仍未整合出人選。表態參選的民眾黨主席黃國昌日前稱「我和李四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。