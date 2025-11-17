綠：藍委指跳過地方給補助為綁樁 真是天方夜譚

國民黨立委指稱，明年度中央政府總預算中，原編列補助地方款項遭刪除，改由中央直接補助民間、宗教團體，金額達新台幣3.6億元，質疑是利用補助款在為選舉綁樁。民進黨立法院黨團今天表示，這種說法是「天方夜譚」。

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。行政院長卓榮泰日前表示遺憾，並強調將會尋求憲政救濟。

國民黨立委牛煦庭昨天質疑，原先編列補助給地方款項，在明年度中央政府總預算中都被刪除，例如內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，被改成中央直接編列逾3.6億元補助民間團體、宗教團體，這就是中央利用補助款在為選舉綁樁。

民進黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院輿情回應記者會中表示，中央政府總預算規模超過上兆元，光是中央每年給地方政府，到今年將達到8000多億元。財劃法中央給地方有3個部分，一是中央統籌分配稅款，這是直接分配給地方政府，另外是一般性補助款及計畫型補助款，則是分給地方政府和地方政府核定的競爭型計畫。

鍾佳濱說，至於國民黨立委所提的部分，是透過地方政府向中央申請，其所占比率甚微；因此，若要將這些透過地方政府給人民團體的補助，來達成綁樁效果，真的是天方夜譚。

鍾佳濱表示，這次財劃法再次惡修的結果，可能造成未來中央在治水預算、撥補勞健保經費的缺口，造成力有未逮，如同新北市長侯友宜所說，這次的錢、權的劃分，有沒有符合各地方政府的需求，未來中央跟地方的事權分工是否合理，這些才是關鍵。

此外，針對媒體詢問，立法院14日通過光電三法修法，加嚴光電板環評及設置標準，6大環團發表聲明抨擊恐造成光電發展全面停滯。

鍾佳濱說，全世界在半導體先進產業供應鏈都要使用綠電，光電更是其中的重中之重。台灣在半導體領域得到世界肯定，台灣作為全球半導體跟電子產業的生產基地，這次修法若造成光電供應不能滿足產業出口競爭需求，對競爭力造成侷限，對全世界供應鏈也會產生危害，這不單是光電業者危機，而是台灣作為先進產業中，能否持續在世界市場具有競爭力的隱憂。