快訊

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

台東縣56億債務完成「舉債歸零」壯舉！ 饒慶鈴：我們做到了

綠：藍委指跳過地方給補助為綁樁 真是天方夜譚

中央社／ 台北17日電

國民黨立委指稱，明年度中央政府總預算中，原編列補助地方款項遭刪除，改由中央直接補助民間、宗教團體，金額達新台幣3.6億元，質疑是利用補助款在為選舉綁樁。民進黨立法院黨團今天表示，這種說法是「天方夜譚」。

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。行政院長卓榮泰日前表示遺憾，並強調將會尋求憲政救濟。

國民黨立委牛煦庭昨天質疑，原先編列補助給地方款項，在明年度中央政府總預算中都被刪除，例如內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，被改成中央直接編列逾3.6億元補助民間團體、宗教團體，這就是中央利用補助款在為選舉綁樁。

民進黨團幹事長鍾佳濱上午在立法院輿情回應記者會中表示，中央政府總預算規模超過上兆元，光是中央每年給地方政府，到今年將達到8000多億元。財劃法中央給地方有3個部分，一是中央統籌分配稅款，這是直接分配給地方政府，另外是一般性補助款及計畫型補助款，則是分給地方政府和地方政府核定的競爭型計畫。

鍾佳濱說，至於國民黨立委所提的部分，是透過地方政府向中央申請，其所占比率甚微；因此，若要將這些透過地方政府給人民團體的補助，來達成綁樁效果，真的是天方夜譚。

鍾佳濱表示，這次財劃法再次惡修的結果，可能造成未來中央在治水預算、撥補勞健保經費的缺口，造成力有未逮，如同新北市長侯友宜所說，這次的錢、權的劃分，有沒有符合各地方政府的需求，未來中央跟地方的事權分工是否合理，這些才是關鍵。

此外，針對媒體詢問，立法院14日通過光電三法修法，加嚴光電板環評及設置標準，6大環團發表聲明抨擊恐造成光電發展全面停滯。

鍾佳濱說，全世界在半導體先進產業供應鏈都要使用綠電，光電更是其中的重中之重。台灣在半導體領域得到世界肯定，台灣作為全球半導體跟電子產業的生產基地，這次修法若造成光電供應不能滿足產業出口競爭需求，對競爭力造成侷限，對全世界供應鏈也會產生危害，這不單是光電業者危機，而是台灣作為先進產業中，能否持續在世界市場具有競爭力的隱憂。

補助款 鍾佳濱 立法院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

立院再修財劃法！中央砍地方636億補助款全填上 明定未來規模只能更高

民進黨團議場前跳舞 宣傳345億福利法案

談補充保費 彭金隆首發聲：建議商保補健保取代股利加費

影／王世堅指蔣萬安有95%機率連任 鍾佳濱：歡迎王委員共同努力

相關新聞

沈伯洋自嘲大標靶 參選北市恐遭圍攻但「黨要我做，我就做」

聯電創辦人曹興誠力薦徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。沈伯洋今天指出，民進黨中央黨部並未與他接觸，且他是藍...

藍白兩黨主席本周會面 黃國昌：暫定11月19日下午登場

迎戰2026年地方選舉，藍白兩黨即將啟動整合作業，民眾黨主席黃國昌今天表示，他將在本周三與國民黨主席鄭麗文會面，確切地點...

【即時短評】綠白先發制人 李四川、黃國昌誰出線？

距2026新北市長選舉還有1年時間才投票決勝負，綠營選將蘇巧慧來勢洶洶，民眾黨主席黃國昌也喊明年初要成立競選市長辦公室，...

新聞眼／新北兵家必爭 考驗藍白合

藍綠白都想插旗新北市這座400萬人大城，綠營人選定於一尊，民眾黨主席黃國昌也動作頻頻，綠白先發制人，國民黨卻仍曖昧不明，...

2026新北選戰升溫 蘇巧慧劉和然同框較勁 李四川勤跑行程

2026選戰升溫，民進黨已拍板由立委蘇巧慧參選新北市長，藍白卻仍未整合出人選。表態參選的民眾黨主席黃國昌日前稱「我和李四...

彰化縣長選舉升溫 藍綠營參選人動作加大爭取出線

彰化縣長選舉升溫，藍綠營人選最近都動作加大，爭取出線，民進黨目前有4人積極角逐，立委陳素月昨天召開參選記者會，彰化市長林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。