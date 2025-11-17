快訊

沈伯洋自嘲大標靶 參選北市恐遭圍攻但「黨要我做，我就做」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／本報系資料照)

聯電創辦人曹興誠力薦徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。沈伯洋今天指出，民進黨中央黨部並未與他接觸，且他是藍白陣營大標靶，參選後若被攻擊但沒守住，會害到其他縣市，但戰士很難選擇自己的戰場，民進黨要他怎麼做，他就怎麼做。

對於曹興誠力薦民進黨徵召他參選台北市長，沈伯洋今天在廣播節目「新聞放鞭炮」透露，曹有向他提過，但考量還在國會，就專心在自己的位子，且他最大缺點就是已成藍白陣營的大標靶，若他參選藍白會覺得「太好了」，可以一直攻。

沈伯洋表示，台北是媒體焦點，需要帶動其他地方的選情，若一直被攻擊又沒守住，會害到宜蘭、新北及桃園，甚至是中南部。他說，民進黨2026地方選舉還是有氣勢，以及很好的候選人，選舉若要贏，必須要有戰略目標，大家就往前邁進，相信選對會會做出判斷。

被問到民進黨是否有找他溝通，沈伯洋否認，且他對選舉也沒其他人了解，但現在整個國家都在作戰，「戰士很難選擇自己的戰場」。主持人周玉蔻追問，所以如果黨中央做決定了也會願意？沈伯洋說，「就是看他們怎麼做，我就怎麼做，我的態度就這樣」。

對於壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表達參選意願，沈伯洋認為吳非常優秀，形象、學歷很好，但其過往戰略鮮少攻擊對方，以政見為主，但吳一定會在過程中學習，只要稍微改變選戰模式，還是有機會。

沈伯洋直言，選舉還很長，但要趕快整合，他最擔心中國介選，因為干預地方選舉比總統選舉簡單，因為票少，且議員本來就是中國接觸重點。

沈伯洋 民進黨
