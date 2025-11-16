彰化縣長選舉升溫 藍綠營參選人動作加大爭取出線

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
賴清德總統（右三）日前到溪湖鎮福安宮參拜，有意參選彰化縣長的立委黃秀芳、陳素月（左一、左二）、林世賢（右一）、邱建富（後）均到場。記者林宛諭／攝影
彰化縣長選舉升溫，藍綠營人選最近都動作加大，爭取出線，民進黨目前有4人積極角逐，立委陳素月昨天召開參選記者會，彰化市長林世賢今天舉行「彰化隊成立大會」；國民黨有3人爭取提名，最近不論網路戰、勤走基層都展現強烈企圖心。

民進黨欲角逐彰化縣長者包括立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，民進黨中央黨部選舉對策委員會近日將召開首次「類初選」前的協調會議，因此近日4人也積極表態造勢。

正國會系統立委黃秀芳已成立競選辦公室，也是外界最看好的綠營彰化縣長參選人，她日前也駁斥外界「內定人選」之說，強調會尊重中央決定，努力爭取選民支持。

林世賢今天下午在「彰化中友百貨」基地前舉行「彰化隊成立大會」，正式宣布爭取民進黨縣長提名，並提出未來彰化科技產業發展5大願景，包括發展綠能；成立AI算力中心；全面升級彰化精密機械產業；讓傳統產業升級轉型，投入無人機、機器人等產業；發展智慧農業。宣稱要帶領彰化隊，打造彰化成為「綠能AI科技首都」，讓彰化人徹底擺脫低薪命運。

陳素月昨天也在員林市舉辦記者會宣布參選彰化縣長，陳素月說，她連任4屆立委，分別獲得53.61%、57.24%、53.42%、52.01%過半數以上的得票率，鄉親的支持就是她最大後盾，她也表示未來會積極推動包括「彰化市鐵路高架工程」、「臺中捷運綠線延伸彰化市計畫」、「彰化東區都市計劃」、「彰化交流道都市計劃」等重大建設。

邱建富14日也以民進黨宗教委員會總召集人身份帶領團隊到埔鹽大安宮參加三山國王「獨山國王」聖誕日活動，更發表宗教文化政策，宣布將推動「彰化縣三山國王客底文化節」登錄為縣級無形文化資產，結合信仰、觀光與文化傳承，打造宗教觀光新亮點。

而國民黨彰化縣長熱門人選有前副縣長、現任工策會總幹事洪榮章，前副縣長、現任縣府參議柯呈枋均已表態參選，近日也都架設選舉看板、勤跑基層，還有被點名的立委謝衣鳯

謝衣鳯因家族包袱重，最近仍保持低調，未正式表態參選，但近日臉書卻出現「謝衣鳯2026彰化縣長後援會」社團，也被外界視為謝衣鳯試水溫的舉動，不過謝衣鳯仍否認該社團與服務處有關聯。

林世賢（左6)今天下午在「彰化中友百貨」基地前舉行「彰化隊成立大會」，正式宣布爭取民進黨縣長提名，不少地方人士前來支持。圖 ／林世賢提供
林世賢（左6)今天下午在「彰化中友百貨」基地前舉行「彰化隊成立大會」，正式宣布爭取民進黨縣長提名，不少地方人士前來支持。圖 ／林世賢提供
彰化縣立法委員陳素月今正式宣布參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立法委員陳素月今正式宣布參選下屆縣長。記者簡慧珍／攝影

