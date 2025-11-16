翻轉彰化低薪困局 彰化市長林世賢宣布爭取民進黨提名選縣長

彰化長期面臨薪資墊底、青年人口外移及產業升級停滯等挑戰，今天下午彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大會」，正式宣布爭取民進黨縣長提名，並號召學界、產業界及各界關心彰化的支持者共同加入，攜手打造「綠能AI科技首都」，翻轉低薪命運。

針對彰化縣下屆縣長選舉，有4名民進黨人士表態角逐，先有立法委員黃秀芳、彰化市前市長邱建富舉辦活動「端出牛肉」，立委陳素月昨也大動作正式宣布參選，林世賢今天也辦活動，號召各界，主辦單位估現場約有2千人。

林世賢表示，彰化的力量來自每一位在工廠、田間與巷弄辛勤打拚的人。他強調，這次參選是為了讓政治回歸建設、產業迎向升級，並號召所有關心彰化的鄉親加入「彰化隊」，不分黨派、不分區域，共同為下一代打造有希望的未來；現場來自學界、產業界及各領域的支持者紛紛表達承諾，將全力協助政策規劃、人才招募及產業推動。