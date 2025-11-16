快訊

圖書館突現眼鏡蛇咬人！龍井分館主任疑惑「不曾有蛇」 初查無人為因素

為照顧兒童身心健康 賴清德總統宣布：衛福部將成立「兒童及家庭署」

再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象 有利勝選

翻轉彰化低薪困局 彰化市長林世賢宣布爭取民進黨提名選縣長

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大會」，正式宣布爭取民進黨縣長提名。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大會」，正式宣布爭取民進黨縣長提名。記者林敬家／攝影

彰化長期面臨薪資墊底、青年人口外移及產業升級停滯等挑戰，今天下午彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大會」，正式宣布爭取民進黨縣長提名，並號召學界、產業界及各界關心彰化的支持者共同加入，攜手打造「綠能AI科技首都」，翻轉低薪命運。

針對彰化縣下屆縣長選舉，有4名民進黨人士表態角逐，先有立法委員黃秀芳、彰化市前市長邱建富舉辦活動「端出牛肉」，立委陳素月昨也大動作正式宣布參選，林世賢今天也辦活動，號召各界，主辦單位估現場約有2千人。

林世賢表示，彰化的力量來自每一位在工廠、田間與巷弄辛勤打拚的人。他強調，這次參選是為了讓政治回歸建設、產業迎向升級，並號召所有關心彰化的鄉親加入「彰化隊」，不分黨派、不分區域，共同為下一代打造有希望的未來；現場來自學界、產業界及各領域的支持者紛紛表達承諾，將全力協助政策規劃、人才招募及產業推動。

林世賢提出彰化科技產業五大願景，善用綠能支援新興科技、成立AI算力中心、升級精密機械產業、轉型無人載具與機器人產業、發展智慧農業。中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，彰化隊將推動AI算力中心、傳統產業升級，以及青年返鄉與旅外人才回流三大行動，透過專案補助、產學合作及「中台灣創新走廊」串聯，注入創新能量。

彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大會」，號召學界、產業界及各界關心彰化的支持者共同加入。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大會」，號召學界、產業界及各界關心彰化的支持者共同加入。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大會」，宣布爭取民進黨縣長提名。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢在彰化中友百貨興建基地前舉行「彰化隊成立大會」，宣布爭取民進黨縣長提名。記者林敬家／攝影

林世賢 民進黨
