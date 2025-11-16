再挺沈伯洋挑戰蔣萬安 曹興誠：沈已樹立勇者形象有利勝選北市長

聯電創辦人曹興誠力薦賴清德總統徵召立委沈伯洋參選台北市長，對決現任市長蔣萬安。曹興誠上周在臉書建議後，今天再度發聲指沈伯洋遭到中共「全球通緝」，已樹立其無懼迫害的勇者形象，相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣特首的蔣萬安，這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。

曹興誠指出，他上周在臉書建議，賴清德總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，引發上千留言；大部分是沈伯洋的粉絲，有人贊成、有人反對，意見兩極，而擔心沈伯洋被羞辱和糟蹋，是失敗主義，憑什麼說沈伯洋就是選不過蔣萬安。又說，沈參選市長，並不需要辭去立委，所以無所謂「折損」。又立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過。因此沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。

曹興誠說，台北市是台灣的首都，台北市長的言行，可謂動見觀瞻，在穩定民心、提升士氣、團結保台和爭取國際支持等各方面，都至關重要；民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。

曹興誠指出，今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了其無懼迫害的勇者形象，相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥，這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。

曹興城還提到，沈伯洋今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅；如果大家今天不出來聲援沈伯洋，以後有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援台灣？

曹興誠說，沈伯洋參選台北市長，可以訴求「投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼。」可藉由明年的台北市長選舉，發出怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單，當沈受到恐嚇威脅的時候，人人都是沈伯洋。