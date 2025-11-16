藍白示範區 黃國昌挺謝國樑：推拆樑政治攻擊 民進黨誰要站出來道歉？

國民黨籍基隆市長謝國樑，今天成為民眾黨在基隆舉辦論壇的主角。謝國樑爭取連任，民眾黨主席黃國昌今天助攻，指謝國樑跟民眾黨籍副市長邱佩琳合作無間，做出讓市民有感的政績，是地方聯合治理非常好的示範。

民眾黨今在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，主題是「地方政府聯合治理初探—基隆經驗」。謝國樑延攬民眾黨籍的邱佩琳出任副首，成為民眾黨推行聯合政府的範例。

媒體記者會前詢問黃國昌，藍白在基隆合作已有很好的基礎，民眾黨如何看待謝國樑表態爭取連任？

黃國昌說，謝國樑的市政表現有目共睹，民進黨去年對謝發動政治攻擊，各式各樣的濫訴，加上綠媒、網軍，鋪天蓋地人格毀滅式的攻擊，但基隆市民厭惡民進黨的手段，用選票狠狠的教訓民進黨，「你們誰要站出來道歉？」

黃國昌表示，罷免案塵埃落定，司法訴訟的結果也出來了，謝國樑是個非常敦厚的人，到目前為止對外的發言，只希望紛爭止息，基隆市往前走，市民過得更好，沒有追究任何一句話。

黃國昌說，此時此刻他想要請教一下民進黨主席賴清德，去年傾全黨之力對謝國樑發動的抹黑造謠，甚至司法上的追殺，以及後面的大罷免，把基隆搞得烏煙瘴氣，民進黨什麼時候要出來道歉？還給謝國樑，還給基隆市民一個最起碼的交待。

黃國昌表示，地方聯合治理議題不是只是空談而已，謝國樑跟邱佩琳雖然分屬不同政黨，但是合作無間，做出讓市民有感的政績，例如在交通行人死傷人數顯著降低，他覺得就是地方聯合治理非常好的示範。

2026藍白合作，如何產出最強候選人？黃國昌回應，還沒有進入細節，但既然有心要讓台灣更好，讓整個地方的發展更好，本於最大的誠意跟善意，會採用相當開放的態度。大部分民眾可能最關心的還是要端出什麼樣子的政策牛肉，讓城市能夠變得更美、更幸福，更以市民為主的市政建設，才是大家真正共同關心的課題。