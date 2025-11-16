民眾黨和國民黨2026選舉要合作 黃國昌：需要耐心、誠意跟善意

2026縣市長和議員選戰，民眾黨和國民黨啟動整合作業。民眾黨主席黃國昌今天表示，兩黨選舉合作，需要耐心、誠意跟善意，希望順利推進。比較重要的是，當民進黨不斷的在撕裂這個社會，造成人民衝突的時候，兩黨要展現什麼作為，來真正團結台灣。

外界關注2026選舉藍白合布局，民眾黨秘書長周榆修日前表示，規畫在新北市、新竹市、嘉義市及宜蘭縣推出縣市長參選人，並希望在明年3月前，與國民黨確定民調整合方式。國民黨回應，藍白合縣市不會拖到明年3月才決定。

民眾黨今天在基隆舉辦「聯合政府的理論與實踐系列論壇」，黃國昌會前受訪時，媒體詢問藍白合議題。黃國昌說，兩黨合作初衷是讓台灣變得更好，讓台灣人過更好的生活。一開始比較重要的事情，是雙方對於地方治理共同的願景，共同的想法以及推動改革的政策，要先從政策跟願景著手。

黃國昌表示，在選舉的合作上面，民眾黨一直保持最大的誠意跟善意。因為民眾黨、國民黨各自有各自的提名跟徵召作業，彼此之間如果要進一步談選舉上面的合作，需要有相當的耐心、誠意跟善意。

黃國昌認為，相信如果雙方都是保持相同的態度的話，整個時程他希望能夠順利的推進。更重要的事情，還是當民進黨不斷的在撕裂這個社會，造成人民衝突的時候，我們要展現什麼樣具體的作為，來真正的團結台灣。