蘇巧慧、劉和然同框互敬對手 仍難掩選戰煙硝味

2025年中醫嘉年華今天在新北市板橋第一運動場舉行，邀請新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧參與，兩人台下受訪時皆互敬對手，不過劉和然致詞開頭稱讚活動是「上一棒規畫得很好，我們下一棒會接得更好」、「一棒接一棒」較勁意味濃厚，主持人介紹蘇巧慧上台，也脫口而出「民進黨新北市長參選人蘇巧慧」讓蘇一臉尷尬，上台後直呼「這個場合叫我立法委員我會更開心」，兩人雖沒有談選舉，卻難掩選戰煙硝味瀰漫。

今天活動由新北是中醫師公會主辦，劉和然先被請上台致詞，劉表示，中醫嘉年華是全國中醫界盛事，前一任理事長規畫活動，下一任把活動辦好，就像市政上一棒規畫得很好，我們下一棒會接得更好，一棒接一棒。

劉和然也感謝中醫界在疫情期間的協助，並感謝衛福部次長莊人祥過去中央與新北合作經驗，強調當時沒有任何鴻溝，都為市民服務。

劉和然接著話鋒一轉說，中醫不僅是治療，也可與生活連結，新北城市治理，跟中醫治病一樣，在於陰陽調和、血氣順暢，侯市長重視城鄉均衡，市政才能順暢。

劉和然也提到中醫「望聞問切」比喻市政治理，強調要每天走進29區望民眾表情、聞民意反應、問專家建議，最後切入重點推動政策。

劉不忘提到新北近年建設，包括淡江大橋、五股垃圾山整治、淡水觀光等，還有新北歡樂耶誕城開城等，句句沒提選舉，但句句都與選舉無法脫勾。

隨後蘇巧慧上台致詞時，主持人脫口「歡迎民進黨新北市長參選人蘇巧慧」，讓蘇巧慧本人也相當尷尬，她一上台立刻強調「這個場合叫我立法委員我會更開心」。

蘇巧慧致詞時強調，自己在立法院十年間與行政院、全聯會及各地方公會合作，推動多項中醫振興計畫，從推廣活動到人才傳承皆投入大量心力，傳統中醫流傳千年必有其道理，但新時代需要新方法，才會有今日的嘉年華。

蘇巧慧也感謝跨黨派協助，她會以民意代表身分，無論在國會或地方，為大家一起努力，今天烈日告照，她笑稱「要講短一點」結束致詞。