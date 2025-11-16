聽新聞
黃國昌曝內參民調新北市長選舉能贏 蘇巧慧、劉和然這樣說
民眾黨主席黃國昌日前曝光民眾黨民調指出，新北市長選舉不論台北市副市長李四川對決綠委蘇巧慧，或他對決蘇巧慧都能獲勝。蘇巧慧今天受訪表示，自己在大街小巷穿梭、走訪，可以感覺到越來越多市民認識、喜歡且支持她，不管數字高低，都會當參考；藍營另一熱門人選新北市副市長劉和然則說，他會持續一步一腳印，勤走新北，用中醫師「望聞問切」精神拚市政。
蘇巧慧今天與劉和然今天一同參加中醫嘉年華活動，兩人互動自然。
蘇巧慧說，現在有很多民調，但人選還沒有就定位，任何的民調不管數字的高低都會當成參考，最重要還是希望能把握每個機會，讓更多的人看見真正的蘇巧慧，希望他們可以喜歡、支持蘇巧慧，給蘇巧慧一個機會。
劉和然也認為民調是參考，他不知道這個沒有公布的民調，他尊重所有民眾建議，他現在就是每天持續，38年來始終如一，一步一腳印像中醫問診「望聞問切」精神，去看看新北市29區發展，並聽聽新北市民聲音，聞一聞整個城市的味道氣味是不是越來越好，最後找到真正的問題重點切入要害，讓發展越來越好。
