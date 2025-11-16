快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌曝內參民調新北市長選舉能贏 蘇巧慧、劉和然這樣說

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨立委蘇巧慧、新北市副市長劉和然今天一同出席中醫嘉年華。記者葉德正／攝影
民進黨立委蘇巧慧、新北市副市長劉和然今天一同出席中醫嘉年華。記者葉德正／攝影

民眾黨主席黃國昌日前曝光民眾黨民調指出，新北市長選舉不論台北市副市長李四川對決綠委蘇巧慧，或他對決蘇巧慧都能獲勝。蘇巧慧今天受訪表示，自己在大街小巷穿梭、走訪，可以感覺到越來越多市民認識、喜歡且支持她，不管數字高低，都會當參考；藍營另一熱門人選新北市副市長劉和然則說，他會持續一步一腳印，勤走新北，用中醫師「望聞問切」精神拚市政。

蘇巧慧今天與劉和然今天一同參加中醫嘉年華活動，兩人互動自然。

蘇巧慧說，現在有很多民調，但人選還沒有就定位，任何的民調不管數字的高低都會當成參考，最重要還是希望能把握每個機會，讓更多的人看見真正的蘇巧慧，希望他們可以喜歡、支持蘇巧慧，給蘇巧慧一個機會。

劉和然也認為民調是參考，他不知道這個沒有公布的民調，他尊重所有民眾建議，他現在就是每天持續，38年來始終如一，一步一腳印像中醫問診「望聞問切」精神，去看看新北市29區發展，並聽聽新北市民聲音，聞一聞整個城市的味道氣味是不是越來越好，最後找到真正的問題重點切入要害，讓發展越來越好。

新北市中醫嘉年華今天舉行，新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧同框出席活動。記者葉德正／攝影
新北市中醫嘉年華今天舉行，新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧同框出席活動。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 民調 劉和然 黃國昌 新北
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

被問藍白三月前整合 蘇巧慧：我的面試官是新北市民

李四川競選團隊成形？劉和然：市政一步一腳印

蘇巧慧、劉和然新北中醫嘉年華同台 互敬對手展君子之爭

「合則兩利分則兩害」趙少康曝白民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

相關新聞

黃國昌曝內參民調新北市長選舉能贏 蘇巧慧、劉和然這樣說

民眾黨主席黃國昌日前曝光民眾黨民調指出，新北市長選舉不論台北市副市長李四川對決綠委蘇巧慧，或他對決蘇巧慧都能獲勝。蘇巧慧...

蘇巧慧、劉和然同框互敬對手 仍難掩選戰煙硝味

2025年中醫嘉年華今天在新北市板橋第一運動場舉行，邀請新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧參與，兩人台下受訪時皆互敬對...

被問藍白三月前整合 蘇巧慧：我的面試官是新北市民

2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今天受訪表示，他參選新北市長是她對這座城市有感...

李四川競選團隊成形？劉和然：市政一步一腳印

2026愈來愈近，新北市國民黨人選還未明朗，傳出熱門人選之一台北市副市長李四川競選團隊已成形，另一熱門人選新北市副市長劉...

蘇巧慧、劉和然新北中醫嘉年華同台 互敬對手展君子之爭

2026選戰愈來愈近，民進黨擬提名人立委蘇巧慧與國民黨熱門人選新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川今天上午在板殯公祭碰...

綠營4人表態角逐彰化縣長 陳素月「端出牛肉」 強調縣政走務實路線

截至目前，彰化縣下屆縣長選舉有4名民進黨人士表態角逐，先有立法委員黃秀芳、彰化市前市長邱建富舉辦活動「端出牛肉」，立委陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。