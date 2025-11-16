黃國昌曝內參民調新北市長選舉能贏 蘇巧慧、劉和然這樣說

民眾黨主席黃國昌日前曝光民眾黨民調指出，新北市長選舉不論台北市副市長李四川對決綠委蘇巧慧，或他對決蘇巧慧都能獲勝。蘇巧慧今天受訪表示，自己在大街小巷穿梭、走訪，可以感覺到越來越多市民認識、喜歡且支持她，不管數字高低，都會當參考；藍營另一熱門人選新北市副市長劉和然則說，他會持續一步一腳印，勤走新北，用中醫師「望聞問切」精神拚市政。

蘇巧慧今天與劉和然今天一同參加中醫嘉年華活動，兩人互動自然。

蘇巧慧說，現在有很多民調，但人選還沒有就定位，任何的民調不管數字的高低都會當成參考，最重要還是希望能把握每個機會，讓更多的人看見真正的蘇巧慧，希望他們可以喜歡、支持蘇巧慧，給蘇巧慧一個機會。