被問藍白三月前整合 蘇巧慧：我的面試官是新北市民

2026選舉藍白傳出明年3月前完成整合，民進黨新北市長擬提名人、立委蘇巧慧今天受訪表示，她參選新北市長是她對這座城市有感情，希望讓新北這座城市更好、人民生活可以更好，她以這樣心情拿出10年成績，證明她能用新觀念、同理心，面對大小事物，希望解決、也願意解決最困難的事，她尊重其他人「但我的面試官始終是新北市的400萬市民」。

蘇巧慧說，她面對的始終是新北市400萬市民，希望讓他們認同她的想法、態度，並證明她有新觀念、有效率的態度，用做實事方式，帶領這座城市繼續前進。

蘇巧慧說，其他一起要希望尋求機會的人，如果有「我也都給予尊重跟祝福」，但她的面試官始終是新北市的400萬市民。

藍營熱門人選之一新北市副市長劉和然今天對於藍白合則說，台灣在競爭時有很多各自要展現政策，但回到市政，尤其在地方選舉不是只有藍白，藍、白、綠或許政治理念上有一些差異，但回到市政治理大家應該要一起合作。

劉和然說，就好像在議會，他在議會、市政府10幾年來，或許在某些理念、問題看法上有些差異，但回到地方建設本身，大家一起合作，才會照顧到我們新北市的所有市民。