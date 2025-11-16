李四川競選團隊成形？劉和然：市政一步一腳印

2026愈來愈近，新北市國民黨人選還未明朗，傳出熱門人選之一台北市副市長李四川競選團隊已成形，另一熱門人選新北市副市長劉和然今天被問到會不會有壓力時表示，他覺得不算什麼壓力，服務市政、眾人的事本就需要一步一腳印，不管未來發展是什麼，只要新北市越來越好，整個新北市的進步，大家一起來努力，讓新北市民過得越來越好。

被問到李四川這次在輝達案件表現藍綠都稱讚，劉和然說，輝達是台灣非常重要的投資案，只要進到台灣來，不管落腳在哪裡，都是對台灣最大的幫助，就像新竹科學園區，全國人才都能夠進去服務一樣，輝達落腳台北，對新北也非常好。

劉和然說，包括未來淡海科學城，建構起科技廊帶，加上新北台北港、桃園機場，連線往淡水走，另有淡江大橋即將通車，往北海岸有青春山海線，新北自己也有很多產業專區，輝達進駐不管是本身所帶來的就業人口，還有對上中下游產業鏈，不管在哪裡，對台灣都是好的。