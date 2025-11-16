蘇巧慧、劉和然新北中醫嘉年華同台 互敬對手展君子之爭

2026選戰愈來愈近，民進黨擬提名人立委蘇巧慧與國民黨熱門人選新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川今天上午在板殯公祭碰面，但為尊重家屬三人沒有什麼互動。不過前兩人稍後在板橋第一運動場中醫嘉年華碰面，兩人受訪皆表示彼此互動「自然、尊重、友善」回應，強調為市政及中醫產業努力，外界不必刻意解讀。

劉和然受訪表示，他與蘇巧慧委員、以及李四川副市長在許多場合都有自然互動，顯示城市的友善與多元，他強調，不管在哪個場合，大家都以合作與正向態度面對公共事務。

蘇巧慧受訪時說，自己多年來在立法院衛環委員會與中醫師、中藥商有深度合作，不論是疫情時期中醫的協助，或是中藥文化的傳承，她都與產業並肩努力，受邀出席今天的嘉年華非常榮幸。

被問到與藍營人選較勁？蘇巧慧說，兩人在許多場合本就常常遇到，包含今天稍早在蘆洲某大廟主委家人的公祭場合，也與劉和然、李四川副市長碰面，但那是肅穆場合，並不適合多談話，大家都很尊重彼此，也都很友善。